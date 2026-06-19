Tra sagre, vino e rievocazioni: cosa fare nel weekend in Friuli

Gli eventi del fine settimana in Friuli.

Il primo weekend d’estate porta in Friuli Venezia Giulia un calendario ricco di appuntamenti, tra rievocazioni storiche, borghi romantici, degustazioni, feste di paese, musica all’aperto e giornate nella natura. Sabato 20 e domenica 21 giugno saranno due giornate da vivere tra città d’arte, colline del vino, parchi fluviali, corti friulane e località di montagna, con proposte pensate per famiglie, appassionati di storia, buongustai e chi cerca un po’ di fresco lontano dalla pianura.



Dalla grande rievocazione di Aquileia alle esperienze di benessere a Sauris, passando per la Fiera dei Vini di Corno di Rosazzo e le tante sagre che animano i paesi, il fine settimana offre l’occasione giusta per scoprire tradizioni, sapori e luoghi diversi del Friuli Venezia Giulia.

Tempora in Aquileia

Foto N. Oleotto

Aquileia torna a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto con Tempora in Aquileia, la rievocazione storica che da venerdì 19 a domenica 21 giugno riporta la città alle sue origini, tra Celti e Romani. Il centro storico e le aree archeologiche ospiteranno oltre 500 rievocatori in costume, con battaglie, riti, cerimonie, spettacoli e momenti di vita quotidiana ispirati all’antichità. Il tema dell’edizione 2026 è “La Fondazione della Città: il Sulcus Primigenius”, il solco sacro che, secondo la tradizione romana, segnava i confini di una nuova città.

Nel programma di Tempora in Aquileia sabato sarà una delle giornate più intense, con l’apertura dei campi storici, le attività didattiche nei castra e nel villaggio celtico, dimostrazioni di arte gladiatoria, danze antiche, spettacoli, il rito del Sulcus Primigenius e la grande battaglia notturna “L’Attacco dei Galli Carni”. Domenica spazio all’epilogo della rievocazione, con il confronto tra Romani e Galli, il ritorno del rito fondativo, l’arena gladiatoria, la falconeria e la “Battaglia Finale” delle 19.

Notte Romantica – Sesto al Reghena

A Sesto al Reghena il weekend si accende con la Notte Romantica, appuntamento dedicato alla bellezza dei borghi e alle atmosfere sotto le stelle. La cornice sarà quella di Piazzetta Burovich, con una serata pensata come un moderno varietà, tra cena, musica, teatro, magia e momenti itineranti. L’evento è riservato a chi partecipa alla Cena sotto le Stelle, con inizio dalle ore 20.



La Notte Romantica a Sesto al Reghena porterà nel borgo il Duo Mamè con “Love is here”, tra trampolieri itineranti, teatro e mimica, insieme alla voce di Aurora Rays accompagnata alla chitarra da Paolo Ius. Non mancherà il Teatro Arte Magica, con una performance capace di mescolare teatro, magia, divertimento e illusione, per una serata costruita attorno al tema del romanticismo e della convivialità.

Fiera dei Vini – Corno di Rosazzo

A Corno di Rosazzo prosegue uno degli appuntamenti più attesi dei Colli Orientali del Friuli: la Fiera dei Vini, arrivata alla 55ª edizione. Dal 19 al 23 giugno il paese diventa il punto d’incontro tra cantine, degustazioni, gastronomia, musica, mercati, sport e intrattenimento. Il cuore della manifestazione sarà Piazza Divisione Julia, conosciuta anche come Piazza Tocai, dove i viticoltori dei Colli Orientali proporranno i propri vini accanto a un’enoteca con etichette provenienti da tutta la regione.



Nel weekend la Fiera dei Vini a Corno di Rosazzo entrerà nel vivo: sabato 20 giugno sono in programma la Coppa Fratelli Granzotto, la Marcia dei Vini su percorsi di 6 e 12 chilometri tra cantine e colline, il Palio delle Botti e la serata con dj e karaoke. Domenica 21 giugno si partirà con l’AgriPedalata, poi mostre, concorsi, esposizione di veicoli storici, Verticale del Friulano di Collina, arti marziali, Magic Show del Duo Luis e serata danzante con Annalisa Music Group.

Pic Nic di Agriflumen – Fiume Veneto

Domenica 21 giugno il Parco fluviale del Mortol di Fiume Veneto ospiterà il Pic Nic di Agriflumen, una giornata nel verde pensata per famiglie, bambini e adulti, in occasione del solstizio d’estate. L’appuntamento sarà dalle 10 alle 21, con pranzo al sacco, attività gratuite, laboratori, letture, giochi della tradizione, musica e prodotti del territorio. Chi partecipa potrà portare una coperta oppure acquistare cibo e bevande al chiosco.

Il programma del Pic Nic di Agriflumen al Parco del Mortol prevede laboratori con fiori, erbe e nastri, attività dedicate all’acqua di San Giovanni, letture per bambini, set fotografici, prove di abilità, giochi come tiro alla fune e corsa con i sacchi, oltre a pallavolo e calcio a cinque. Dalle 18 la giornata si chiuderà con i DAM Live Music, tra funk, blues e rock, mentre per tutta la durata dell’evento saranno presenti mercatini agricoli e artigianali.

Gumala Gumala – Sauris

A Sauris il weekend del solstizio sarà dedicato al tempo lento e al benessere con Gumala Gumala – Tempo fatto a (U)mano, in programma sabato 20 e domenica 21 giugno. Il nome richiama un’espressione dell’antica lingua locale che significa “pian pianino”, ma racconta anche un modo di vivere più consapevole, legato alla montagna, alla natura e alla comunità. Le attività si svolgeranno al Campeggio Treinke e in diversi luoghi del territorio saurano.

Nel programma di Gumala Gumala a Sauris sabato ci saranno incontri sul benessere, momenti di respiro collettivo, laboratori di tessitura tradizionale, escursioni in bicicletta, yoga, forest bathing, riconoscimento delle erbe spontanee, pilates nel bosco e percorsi sensoriali. Alle 19 è prevista l’accensione della Cerimonia del Fuoco, mentre domenica la giornata inizierà all’alba con il Risveglio al Solstizio nella Plotze, il prato più alto di Sauris di Sopra, seguito da incontri, meditazione, laboratori e attività nella natura.

Le sagre del weekend

Festa di San Pietro e della Ciliegia Duracina – Tarcento



A Tarcento torna la Festa di San Pietro e della Ciliegia Duracina, appuntamento storico che fino al 28 giugno animerà il Parco del Torre con musica, cucina, mercati, intrattenimento per famiglie e momenti legati alla tradizione patronale. La manifestazione affonda le sue radici nella storia della città e nel legame con le celebrazioni di San Pietro, ma anche nella fama delle ciliegie duracine, o tarcentine, coltivate nella riviera tarcentina.



Nel primo weekend della Festa di San Pietro e della Ciliegia Duracina a Tarcento sabato 20 giugno ci saranno chioschi, pesca di beneficenza, giochi gonfiabili per i bambini, musica con Lady Vi e serata danzante al coperto con l’orchestra spettacolo Roger la Voce del Sole. Domenica 21 giugno si partirà alle 8.30 con la Marcialonga nella Perla del Friuli, su percorsi di 6 o 13 chilometri, poi pranzo, intrattenimento musicale, pastasciutta, estrazione dei premi, Victoria Dance e serata con l’orchestra Stefania Marchesi.



Festa delle Specialità Friulane – Stevenà di Caneva



A Stevenà di Caneva la cucina friulana incontra la musica e l’osservazione delle stelle con la Festa delle Specialità Friulane, organizzata dalla Pro Loco Stevenà. L’appuntamento si concentra su due serate, venerdì 19 e sabato 20 giugno, e propone un percorso gastronomico che unisce idealmente la Carnia e la laguna di Marano, accompagnato dai vini della cantina Roi-Clâr di Manzano.



Sabato 20 giugno la Festa delle Specialità Friulane a Stevenà di Caneva porterà protagonisti i sapori di Marano Lagunare: dalle 18 aperitivo con fasolari crudi e bollicine, poi dalle 19 gran fritto misto preparato dai pescatori di Marano, con mazzancolle, calamari e sardoni. Dalle 21 la musica sarà affidata agli Avanzi di Balera, mentre dalle 22 sarà possibile partecipare all’osservazione del Cielo del Solstizio con l’Associazione Sacilese di Astronomia.



Sagra di San Pietro – Romans di Varmo



A Romans di Varmo torna la Sagra di San Pietro, festa organizzata dalla Pro Loco che dal 19 al 29 giugno porterà in paese musica, cucina, giochi per bambini, tornei e serate a tema. La formula è quella classica e molto amata delle sagre friulane: chioschi, specialità alla griglia, frico, pizza, dolci, piatti di pesce, calamari fritti e frittura mista, con l’area festeggiamenti parzialmente coperta da tensostruttura.



Nel weekend la Sagra di San Pietro a Romans di Varmo proporrà sabato 20 giugno l’apertura di chioschi e cucina dalle 18, insieme all’area bambini con giochi gonfiabili, seguita alle 21 dal ballo con Dj Ufone. Domenica 21 giugno spazio anche al torneo di Burraco alle 14, poi dalle 18 riapriranno chioschi, cucina e area bambini, mentre la serata sarà accompagnata dal ballo con Renè.



Sagra di San Luigi – Muina di Ovaro



In Carnia il weekend sarà anche quello della Sagra di San Luigi a Muina di Ovaro, appuntamento dedicato al patrono e organizzato da 23 anni dall’Associazione “Chei da Muina”. La festa si svolgerà sabato 20 e domenica 21 giugno, con un programma che unisce religione, sport, musica, cucina e convivialità, nello spirito autentico delle sagre carniche.



Sabato la Sagra di San Luigi a Muina di Ovaro si aprirà con i chioschi e con il 38° Cross di Loret – Memorial Timo Venturini, valido come campionato giovanile regionale CSI di corsa in montagna e seconda prova del Trofeo Senatore Michele Gortani. Alle 21 musica e ballo con Studio Folk. Domenica, invece, alle 15 sono previste la Santa Messa, i Vespri e la processione con la statua di San Luigi, seguiti dalla riapertura dei chioschi e dalla serata con Guglielmo e le Bronze Scuerte. In tavola grigliate, formaggio, patate, frico e crostoli fatti in casa.



Ator par i Curtii – Ciconicco di Fagagna



A Ciconicco di Fagagna la tradizione delle corti friulane torna protagonista con la 13ª edizione di Ator par i Curtii, in programma sabato 20 giugno. La festa, organizzata dalla Pro Loco Cicunins, si svolgerà in via dei Roncs 20, presso la famiglia Fanin, dalle 8 del mattino fino alle 23.30, trasformando gli spazi rurali del paese in un luogo di incontro tra cucina locale, convivialità e paesaggi collinari.



La Festa Ator par i Curtii a Ciconicco di Fagagna avrà al centro la cucina friulana: a mezzogiorno saranno proposti pasta al pomodoro e stracciatella, bistecca con patate e polenta e frico con polenta. In serata il menù si allargherà con pasticcio al ragù, pasticcio alle verdure, arrosto di coppa di maiale, patate fritte, verdura mista e dolci. Un appuntamento dal carattere autentico, pensato per valorizzare corti, giardini, scorci verdi e la memoria quotidiana del territorio.



Note di Gusto – Castello di Ragogna



Al Castello di Ragogna il tramonto diventa gourmet con Note di Gusto – Tramonto in Castello, in programma sabato 20 giugno. L’appuntamento sarà dalle 19 alle 21.30 con un percorso di degustazione, mentre dal tramonto la serata continuerà nell’area lounge con cocktail bar e musica. L’accesso è a numero limitato e l’evento è consigliato a un pubblico adulto, per garantire un’atmosfera tranquilla e curata.



Il percorso di Note di Gusto al Castello di Ragogna proporrà vini dell’Azienda Agricola Borgo delle Oche, di Cantina 837 e di Bidoli Vini, insieme alla birra artigianale dell’Agribirrificio Romano di Casarsa della Delizia. Tra le specialità ci saranno patata novella con nuvola di latteria e crumble dorato, ravioli ricotta e stravecchio con burro nocciola fumé, battuta di manzo al coltello, panzanella contemporanea, Bresombul e la novità della Furlan-Cake. Ad accompagnare la serata saranno il Resonance Trio Jazz, le acrobazie di Ma’Mè e il dj set di Fricut.



Kries di San Giovanni – Valli del Natisone



Non sarà nel weekend, ma è uno degli appuntamenti da segnare subito in agenda per i giorni successivi. Martedì 23 giugno nelle Valli del Natisone torna il Kries di San Giovanni, la tradizione dei falò propiziatori legati al solstizio d’estate e alla notte di San Giovanni. L’evento, promosso dalla Pro Loco Nediške Doline – Valli del Natisone, si svolgerà dalle 18 alle 23 con ritrovo al museo SMO di San Pietro al Natisone.

Il programma del Kries di San Giovanni nelle Valli del Natisone comprende guida, trasporto, cena all’Agriturismo Pèstrofa, visita al museo del Matajur e partecipazione al grande falò. Al centro ci saranno riti popolari, erbe magiche e i tradizionali križanci donati ai partecipanti. La partecipazione è su prenotazione obbligatoria.



Crauglio Birreria – Crauglio di San Vito al Torre



A Crauglio di San Vito al Torre il weekend porta anche la Crauglio Birreria, festa organizzata dall’Associazione Ricreatorio San Canciano – Crauglio. L’evento è in programma venerdì 19 e sabato 20 giugno, con una formula semplice e conviviale: birra alla spina, cucina, specialità alla brace e atmosfera informale per trascorrere una serata all’aperto.



Sabato 20 giugno la Crauglio Birreria entrerà nel momento più atteso: il chiosco aprirà alle 17 con la birra alla spina, mentre dalle 18 sarà attiva la cucina con gli arrosticini alla brace, specialità principale della serata. Una proposta pensata per chi cerca una festa di paese senza troppi fronzoli, tra griglia, amici e convivialità.