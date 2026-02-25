Oltre 30mila partite e 8mila ore di gioco: i numeri delle mappe del Fvg su Fortnite

I numeri a 5 mesi dal lancio delle mappe del Friuli Venezia Giulia su Fortnite

Con 1,56 milioni di visualizzazioni della mappa dedicata, oltre 30mila partite avviate, più di 8mila ore complessive di gioco e ulteriori 2 milioni di visualizzazioni sui social, il Friuli Venezia Giulia rivendica i primi risultati della sua scommessa digitale: promuoversi attraverso Fortnite, diventando la prima Regione italiana a utilizzare uno dei videogiochi più seguiti al mondo come strumento di marketing turistico.

Numeri che, a cinque mesi dal lancio dell’iniziativa, vengono indicati dalla Giunta come la prova concreta di una strategia fondata su dati oggettivi e su un’analisi mirata dei linguaggi delle nuove generazioni. A spiegarlo è l’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini ha risposto a un’interrogazione in Consiglio regionale riguardante la strategia di promozione turistica tramite piattaforme digitali.L’esponente dell’Esecutivo ha ricordato che il settore dei videogame rappresenta il principale comparto dell’intrattenimento mondiale e che, solo in Italia, conta 14 milioni di appassionati, con una forte concentrazione nella fascia tra i 12 e i 24 anni, un target fondamentale per le strategie turistiche di medio-lungo periodo.

“Il Friuli Venezia Giulia è diventata la prima Regione in Italia a promuoversi attraverso un videogioco come Fortnite, tra i più amati e seguiti a livello mondiale – ha spiegato Bini. Si tratta di una scelta fondata su dati oggettivi e su un’analisi attenta dei linguaggi, finalizzata a posizionare il nostro territorio come una realtà innovativa, capace di dialogare con le nuove generazioni”.

Per quanto riguarda i contenuti dell’iniziativa, è stata creata all’interno di Fortnite un’ambientazione 3D che riproduce luoghi iconici come Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone e Palmanova, integrando elementi identitari quali il frico, il prosciutto di San Daniele e il grappolo d’uva. I giocatori possono così esplorare le peculiarità regionali mentre si sfidano sulla mappa.

I numeri e le strategie per promuovere il Friuli Venezia Giulia.

L’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini

A cinque mesi dall’avvio, i risultati sono stati definiti particolarmente positivi: 1,56 milioni di visualizzazioni della mappa, oltre 30.000 partite avviate e più di 8.000 ore di gioco complessive. A questi dati si aggiungono le oltre 2 milioni di visualizzazioni generate sui canali social.



In merito alle preoccupazioni sulla tipologia di gioco, l’esponente della Giunta ha precisato che la modalità dedicata al Friuli Venezia Giulia è classificata PEGI 12+, risultando quindi idonea ai minori di età superiore ai 12 anni e priva di violenza marcata o realistica.



Bini ha infine sottolineato che questa iniziativa è solo il primo passo di una strategia più ampia che prevede l’estensione ad altre piattaforme e una presenza rafforzata alle fiere di settore. “Questa Amministrazione ha investito su una strategia coerente e univoca che ha trasformato il turismo in un settore chiave per la crescita economica. Sminuire i risultati ottenuti significa non riconoscere il grande lavoro svolto in questi anni dai tanti imprenditori e impiegati del comparto, in sinergia con la Regione“, ha concluso l’assessore.