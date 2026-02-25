L’incidente questa mattina a Buttrio: fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave.

Incidente questa mattina lungo la strada che collega Udine a Cividale. Poco prima delle 10 un autobus carico di turisti diretti al Santuario di Castelmonte si è scontrato frontalmente con un’auto.

Il frontale si è verificato a Buttrio lungo la strada provinciale 14 bis. A bordo della corriera viaggiava una comitiva di circa cinquanta persone partita nelle prime ore del mattino da Jesolo per una gita di un giorno che prevedeva, oltre alla visita al santuario, anche una tappa nella città ducale.

Un ferito lieve e tanta paura

Per cause ancora in corso di accertamento il pullman si è scontrato frontalmente con una Renault Clio condotta da un uomo di 61 anni residente in zona. L’impatto ha coinvolto la parte anteriore sinistra dell’autobus.

Il conducente dell’auto è stato accompagnato in pronto soccorso per accertamenti: le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Tra i passeggeri del bus, solo qualche contusione lieve una donna, che ha sbattuto il viso sul sedile anteriore ma, dopo il controllo del personale medico, ha continuato la corsa senza ricovero.

Strada chiusa e traffico rallentato

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Udine, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e collaborato con gli agenti per la gestione della viabilità e il trasferimento dei turisti su un secondo autobus arrivato in supporto. La strada è rimasta chiusa per oltre un’ora, con successiva riapertura a senso unico alternato. Intorno alle 11.30 la circolazione è tornata regolare.

Dopo lo spavento iniziale, la comitiva ha potuto riprendere il viaggio verso il santuario mariano che domina le colline sopra Cividale, proseguendo una giornata iniziata con un imprevisto ma conclusasi, fortunatamente, senza gravi conseguenze.