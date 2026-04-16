In pensione Lamù, il cane eroe dei Vigili del fuoco: oltre 100 interventi tra macerie e soccorsi

Dall’emergenza del ponte Morandi al terremoto in Turchia, finisce il servizio di Lamù: ora una meritata pensione accanto al suo conduttore Andrea Leban

È andato in pensione dopo una lunga carriera al servizio della comunità Lamù, Australian Shepherd del Nucleo Cinofili dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia. Il suo ultimo turno operativo risale al 12 aprile 2026, giorno in cui ha compiuto 11 anni, segnando la conclusione di un percorso iniziato otto anni fa accanto al suo conduttore, il capo squadra Andrea Leban del comando di Gorizia.

Otto anni in prima linea tra emergenze e soccorsi

Nel corso della sua attività operativa, Lamù ha preso parte a oltre 100 interventi, distinguendosi per affidabilità, fiuto e capacità di operare anche negli scenari più complessi. Tra le missioni più rilevanti figurano i soccorsi dopo il crollo del ponte Morandi a Genova e le operazioni internazionali in Turchia con il team USAR (Urban Search and Rescue) Italia, impegnato nelle ricerche sotto le macerie dopo il devastante terremoto. Un impegno costante che ha reso Lamù una risorsa preziosa per il sistema di soccorso, contribuendo concretamente a salvare vite e supportare le squadre operative in situazioni di estrema difficoltà.

Una nuova vita tra riposo e affetto

Conclusa la carriera operativa, per Lamù si apre ora una nuova fase fatta di riposo e serenità. Continuerà infatti a vivere accanto al suo conduttore Andrea Leban, con cui ha condiviso anni di lavoro, addestramento e un legame profondo costruito giorno dopo giorno sul campo.



Dopo aver affrontato emergenze, macerie e missioni delicate, per Lamù è arrivato il momento di godersi una meritata pensione, tra gioco e tranquillità, lasciando il ricordo di un cane che ha dato un contributo concreto e silenzioso alla sicurezza di tutti.