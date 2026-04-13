In Slovenia tornano a scendere i prezzi dei carburanti dopo due settimane di rialzi consecutivi: dal 14 aprile entreranno in vigore le nuove tariffe settimanali per diesel e benzina, comunicate oggi dal Ministero dell’Ambiente e della Pianificazione Territoriale. Resteranno valide fino al 20 aprile nelle stazioni di servizio al di fuori di autostrade e superstrade.

Diesel e benzina in calo.

Il gasolio scende a 1,822 euro al litro, con una riduzione di 7,2 centesimi rispetto alla settimana precedente (quando costava 1,894 euro). In calo anche la benzina a 95 ottani, che si attesta a 1,620 euro al litro, con una diminuzione di 3,3 centesimi contro 1,653 della scorsa settimana. Riduzione anche per il gasolio da riscaldamento, che scende a 1,484 euro al litro, con un calo di 7,1 centesimi.

Resta invece libero il prezzo dei carburanti nelle stazioni di servizio situate su autostrade e superstrade. Il governo non è intervenuto sulle accise, già al livello minimo per gasolio e riscaldamento, mentre per la benzina rimane ancora margine teorico di intervento.