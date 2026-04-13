Piazza Indipendenza a Latisana ha tenuto a battesimo la prima tappa regionale dell’ottantasettesima edizione di Miss Italia. In occasione della “Festa di Primavera”, la ventenne Renee Cossutta, residente a Trieste, si è aggiudicata la fascia di “Miss Latisana”, superando la concorrenza e staccando il pass per le fasi successive del concorso.

La classifica e le premiate

Renee Cossutta, diplomata nel settore turistico, ha guidato un gruppo di sei ragazze premiate durante la serata. Sul podio, insieme alla vincitrice, sono salite Desiree Chiappo Debegnach, 25 anni di Tavagnacco (secondo posto, “Miss Givova”), e Camilla Riva, 21 anni di Udine, studentessa universitaria di lettere (terzo posto, “Miss Framesi”).

Quarta classificata è Gaia Cannavò ventun anni di Arta Terme (Ud) studentessa di lettere indirizzo storico che lavora come guida turistica; al quinto posto, Alessia Piemonte studentessa al DAMS, ventenne di Ronchi del Legionari (Go); sesta classificata, Elisabetta Ronchi di Caneva (Pn), ventotto anni studentessa di economia ed analisi dati.

Un parterre di ospiti.

L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e il Consorzio Ambulanti FVG, ha visto la partecipazione di figure di rilievo delle passate edizioni. Tra queste, Francesca Dri, l’udinese reduce dai successi nazionali con i titoli di “Miss Eleganza 2025” e “Miss Creatività”. Insieme a lei, sul palco di Latisana sono intervenute anche Michela Bertossi “Miss Friuli Venezia Giulia” in carica; Mariastella Dosmo “Miss Framesi Friuli Venezia Giulia 2025” e Giulia Vanin “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia 2025”.

Verso le finali regionali

La serata, condotta da Michele Cupitò sotto la regia di Paola Rizzotti (modashow.it), segna l’inizio di un tour che attraverserà l’intero territorio regionale durante l’estate. Per le vincitrici delle prime tre fasce, il prossimo obiettivo è fissato per la fine di agosto al Parco Termale Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro, dove verrà eletta la nuova regina di bellezza del Friuli Venezia Giulia.

Le iscrizioni al concorso restano aperte per le ragazze di età compresa tra i 18 e i 30 anni. La partecipazione è gratuita e può essere gestita tramite il sito ufficiale del concorso o i contatti dei responsabili regionali.

Renee Cossutta, neoeletta “Miss Latisana”.