Raffiche di vento fino a 109 km orari: alberi e recinzioni divelte in Fvg

Forti raffiche di Bora, soprattutto a Trieste e Monfalcone.

Vigilia di Natale spazzata dalla Bora, in Friuli Venezia Giulia: il vento ha soffiato con forza sulla regione, spinto da una depressione sul Mediterraneo e dall’anticiclone sull’Europa orientale. L’aria fredda da est-nordest ha soffiato da moderata a sostenuta sulla pianura e sulle zone orientali, forte sulla costa. Vento forte anche sulle Prealpi ad alta quota.

In mattinata a Monfalcone la velocità media oraria è arrivata fino a 68 km/h, le raffiche fino a 108 km/h; a Trieste media oraria fino a 76 km/h, raffiche fino a 109 km/h, sulla Boa Paloma in mare aperto, media oraria fino a 81 km/h, raffiche fino a 103 km/h. Sono in atto anche delle precipitazioni in genere deboli o moderate.

Effetti al suolo.

Il vento ha provocato diversi disagi: recinzioni divelte a Trieste, alberi caduti nei comuni di Fiumicello Villa Vicentina, Duino-Aurisina e Trieste, e segnalazioni di problemi legati al vento nei comuni di Cervignano del Friuli, Doberdò del Lago e Monfalcone.

Evoluzione.

Nella giornata di oggi soffierà ancora Bora forte o molto forte sulla costa, con probabili raffiche che a Trieste e in mare aperto potranno raggiungere velocità di 120 km orari. Anche domani proseguiranno le condizioni favorevoli all’afflusso di Bora forte, in particolare sulla costa, con raffiche attese (sempre a Trieste) attorno ai 100-110 km orari.