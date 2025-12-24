Babbo Natale in divisa: i vigili del fuoco regalano sorrisi ai piccoli pazienti di Pediatria

Il Babbo Natale dei pompieri in visita alla Pediatria di Pordenone.

Tra sorrisi, occhi curiosi e piccoli abbracci, il reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone si è trasformato in un angolo di festa. I Vigili del Fuoco della Destra Tagliamento, vestiti da Babbo Natale, hanno fatto tappa dai piccoli pazienti, portando auguri, allegria e qualche momento di distrazione in una giornata speciale. Un gesto, semplice ma profondo, che si ripete ormai da anni per il tradizionale scambio di auguri ma soprattutto per cercare di donare un sorriso a chi quest’anno non potrà trascorrere la Vigilia a casa.

Il pomeriggio in piazza a San Vito

Dopo la missione solidale del mattino, il Babbo Natale con l’elmo e gli stivali si è spostato a San Vito al Tagliamento. Nel pomeriggio, la piazza cittadina si è riempita di famiglie e curiosi per accogliere l’arrivo dei Pompieri e proseguire con gli auguri natalizi a tutti i bambini e le persone presenti. L’iniziativa, che si ripete di anno in anno con grande successo, conferma quanto i Vigili del fuoco siano vicini alla popolazione non solo nell’emergenza ma anche nei momenti di condivisione e gioia.