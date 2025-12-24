Un’oasi di pace al Gervasutta: nasce la “stanzetta relax” per i ragazzi di Neuropsichiatria

Il “regalo” di Abio Udine alla Neuropsichiatria infantile del Gervasutta.

Un angolo di calma e serenità per gli adolescenti del Centro Diurno di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza al Gervasutta di Udine: divanetti, luci soffuse e musica dolce per trascorrere ore più serene durante i percorsi terapeutici.

Al Centro Diurno è stata infatti inaugurata una nuova stanzetta relax dedicata ai ragazzi che frequentano la struttura per i loro percorsi terapeutici. L’ambiente, donato da ABIO Udine, è arredato con divanetti, luci soffuse, diffusori di aromi e musica dolce, creando un’atmosfera accogliente e rasserenante.

La stanzetta è concepita per migliorare la qualità del tempo trascorso nella struttura, offrendo un luogo di tranquillità durante le ore dedicate alle attività terapeutiche. Educatori e psicologi accompagnano gli adolescenti in questo spazio, garantendo supporto e attenzione costante. L’iniziativa conferma come le donazioni possano trasformarsi in interventi concreti e significativi, capaci di migliorare la vita dei giovani che entrano in contatto con i servizi sanitari e di supporto.

Il centro diurno del Gervasutta.

Il centro, aperto da un paio d’anni, accoglie circa una ventina di adolescenti tra i 12 e i 18 anni, offrendo percorsi personalizzati per affrontare fragilità emotive e difficoltà psicologiche. Negli ultimi anni, in particolare nel periodo post-pandemia, si è osservato un aumento di disturbi depressivi, ansia, ritiri scolastici e comportamenti autolesivi tra i ragazzi.

All’interno del centro, gli adolescenti possono continuare a studiare anche se temporaneamente assenti da scuola, grazie ad accordi con gli istituti locali, garantendo continuità educativa. Inoltre, le famiglie possono accedere ai servizi tramite la segreteria del Gervasutta e dopo un consulto multidisciplinare coordinato dai pediatri o dal medico di base, assicurando un sostegno completo sia ai ragazzi sia ai genitori.

Il ruolo di ABIO Udine

ABIO Udine, attiva dal 2001 nell’accoglienza dei bambini in ospedale e nei reparti pediatrici, ha voluto creare uno spazio dedicato agli adolescenti, dove possano trovare tranquillità e intimità durante le ore trascorse al centro. La realizzazione della stanzetta relax dimostra come le donazioni possano trasformarsi in interventi concreti e significativi, capaci di migliorare la qualità della vita dei ragazzi e sostenere il loro percorso terapeutico.