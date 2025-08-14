Arriva Ferragosto, il mese in cui si moltiplicano le sagre e gli eventi proposti dalle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, mondo che sta continuando a crescere tanto che il Comitato regionale dell’UNPLI (Unione nazionale tra le Pro Loco d’Italia) punta a raggiungere quota 250 associazioni affiliate.

“Come da tradizione – dichiara il presidente dell’UNPLI FVG Pietro De Marchi – Ferragosto si conferma come un periodo ricco di appuntamenti con eventi per tutti i gusti: si va dalle rievocazioni storiche agli eventi tradizionali, dalle camminate ed escursioni sino alle proposte per famiglie, dalla musica al teatro fino allo sport. Grande protagonista l’aspetto enogastronomico: solo per citare alcune delle nostre specialità si potranno degustare frico, prosciutto di San Daniele, piatti a base di frutti di bosco, formaggi e carni fino alle proposte di pesce. Dalla montagna al mare sarà un mese tutto da vivere”.

E a livello di numeri, come detto, la “famiglia” delle Pro Loco regionali continua a crescere. “Già ora che siamo a quota 240 aderenti – aggiunge De Marchi – in regione abbiamo più Pro Loco che Comuni, visto che questi ultimi sono 215. La riforma del Terzo Settore sta portando sempre più realtà ad associarsi all’UNPLI visto che riconoscono la qualità dei servizi che garantiamo sia come segreteria regionale che con gli uffici nazionali: diverse realtà hanno già preso contatto con noi e puntiamo a raggiungere quota 250 Pro Loco associate. I volontari, vera forza del nostro mondo, sono oltre 20 mila e vi aspettano negli eventi di questa estate come negli altri che si svolgono nel resto dell’anno. Vi invitiamo inoltre a scoprire quelli che sono stati premiati con il riconoscimento di Sagra di Qualità dall’UNPLI nazionale e che sono compresi nella nuova Guida alle Sagre di Qualità edita a Roma”.

Le sagre di Ferragosto in Friuli Venezia Giulia.

40^ Ed. FIESTA SOT IL CRUPISIGNÂR

Fino al 17 agosto 2025 – Arba

Il Crupisignâr, simbolo di Arba, unisce la comunità per una festa imperdibile con il raduno di auto storiche e il tradizionale torneo delle vie, che infiamma sempre gli animi. Ottima cucina accompagnata da musica dal vivo.

Organizzazione: Pro Loco Arba



FESTEGGIAMENTI DI SANTA FILOMENA – …A TUTTO FRICO

Fino al 15 agosto 2025 – Flaibano

Tradizionale festa paesana che alla rinomata preparazione del frico e della gustosa rosticceria affianca un ricco programma di iniziative culturali e sportive, oltre a concerti di musica e animazioni per bambini.

Organizzazione: Pro Loco Flaibano



57^ Ed. FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE AVIANO PIANCAVALLO

Fino al 15 agosto 2025 – Aviano

Festival che prevede oltre alle tradizionali serate di folklore, mostre, degustazioni di piatti tipici dei luoghi di provenienza dei gruppi ospitati, conferenze e tanto altro.

Organizzazione: Pro Loco Aviano APS



NOTTI DEL VINO SGONICO

Sgonico / Zgonik 20 Agosto; Buttrio 21 Agosto; San Dorligo Della Valle / Dolina 23 Agosto; San Quirino 30 Agosto.

Appuntamenti all’insegna del gusto e del buon vino in cui diverse aziende vitivinicole presentano i loro migliori vini da degustare insieme ad assaggi pensati appositamente per l’occasione dai ristoratori locali.

Organizzazione: Pro Loco e Città del Vino



FESTEGGIAMENTI DELL’ASSUNTA

Fino al 15 agosto 2025 – Bannia, Fiume Veneto

I tradizionali festeggiamenti agostani a Bannia hanno in programma serate musicali e danzanti. Non mancheranno i tradizionali chioschi enogastronomici con le loro specialità.

Organizzazione: Pro Loco Bannia



23^ Ed. FESTEGGIAMENTI AGOSTANI DI SAN ROCCO – FESTA DELL’OCA

Fino al 24 agosto 2025 – Morsano al Tagliamento

Tradizionale manifestazione dedicata alla degustazione di piatti tipici a base d’oca e caratterizzata da attività ricreative, spettacoli d’intrattenimento, mostre, mercatini ed eventi sportivi e musicali.

Organizzazione: Pro Loco Morsano al Tagliamento



42^ Ed. SAGRA DEL FRICO

Fino al 17 agosto 2025 – Carpacco, Dignano

Durante i giorni della festa, Carpacco riaccende i fuochi sotto le padelle per accogliere il suo folto pubblico di appassionati e deliziarli con uno dei piatti più famosi della tradizione friulana: il frico!

Organizzazione: Pro Loco Carpacco



61^ Ed. FERRAGOSTO TIMAVESE – VRAU TOOG

Dal 13 al 16 agosto 2025 – Timau di Paluzza

Accanto alle cerimonie religiose, numerose sono le iniziative folcloristiche ed enogastronomiche che caratterizzano questa festa.

Organizzazione: Pro Loco Timau Tischlbong



33^ Ed. RIEVOCAZIONE STORICA DELLA MACIA

Dal 14 al 17 agosto 2025 – Spilimbergo

Scoprire la vita della città nel XVI secolo, tra botteghe artigiane e locande. Nel dedalo delle viuzze e nelle piazze si potranno vedere popolani e borghesi alle prese con le loro faccende, mentre i nobili passeggiano e menestrelli e saltimbanchi sfoggiano le loro abilità. Numerosi gli eventi che animeranno la festa tra figuranti della città e delle comunità ospiti.

Organizzazione: Pro Loco Spilimbergo



60^ Ed. SAGRA DELLA TROTA E DEL FORMAGGIO SALATO

Dal 14 al 17 agosto 2025 – Tramonti di Sotto

Festa che coniuga tradizione e innovazione, accoglie con calore turisti e curiosi e valorizza le peculiarità culturali, ambientali e gastronomiche della Val Tramontina. Oltre alle serate musicali e alle proposte gastronomiche di qualità, diversi gli eventi culturali in cui intrattenersi.

Organizzazione: Pro Loco Valtramontina



ALPEN FEST

Dal 14 al 17 agosto 2025 – Tarvisio-Valcanale

Festa paesana con mercatini, enogastronomia, musica, incontri, attività per bambini e molto altro.

Organizzazione: Pro Loco Il Tiglio Valcanale



FERRAGOSTO TORSESE

Dal 14 al 18 agosto 2025 – Torsa, Pocenia

Sagra paesana in cui trascorrere piacevoli serate assaggiando degli ottimi piatti allietati da complessi musicali o cimentandosi nel gioco della cuccagna.

Organizzazione: Pro Loco Torsa



27^ Ed. FESTA DEL LAMPONE E DEL MIRTILLO

Dal 15 al 17 agosto 2025 – Avasinis, Trasaghis

Una festa all’insegna della dolcezza e della buona musica. Grandi band, folklore, pietanze tipiche tra cui spiccano i lamponi ed i mirtilli freschi, le confetture e gli sciroppi.

Organizzatore: Pro Loco Amici di Avasinis



29^ Ed. FESTA DELLA MEDA

Dal 15 al 17 agosto 2025 – Porzûs, Attimis

Giornate dedicate alla tradizione con lo sfalcio dei prati e la realizzazione dei covoni di fieno, camminate nella natura, proposte gastronomiche, laboratori creativi per bambini, musica e intrattenimento nel paesaggio montano di Porzûs.

Organizzatore: Pro Loco Amici di Porzûs

Le altre sagre di agosto.

SAGRA DI PLATISCHIS

Dal 21 al 24 agosto 2025 – Platischis, Taipana

Quattro giornate di festa con musica, stand gastronomico, pesca di beneficenza con ricchi premi, torneo di calcio, gara di briscola e l’immancabile pomeriggio di giochi per i più piccoli.

Organizzazione: Pro Loco Platischis



298^ IV D’AVOST

Dal 21 al 26 agosto 2025 – Povoletto

Festa legata alla devozione alla Madonna della Cintura e diventata un appuntamento imperdibile per la comunità e i visitatori a cui si accosta anche cultura, divertimento e buon cibo.

Organizzazione: Pro Loco Povoletto



FESTA SUL FIUME

Dal 22 al 31 agosto 2025 – Precenicco

Caratteristica sagra con numerosi eventi in programma tra serate musicali e danzanti, esibizioni di ballo e attività per grandi e piccoli; il tutto contornato da specialità enogastronomiche della zona.

Organizzazione: Pro Loco Precenicco



SAN DANIELE IN FESTA

Dal 22 al 24 agosto 2025 – San Daniele del Friuli

Ritorna l’attesissimo evento che anima il centro cittadino, si potranno trovare piatti unici, musica per ogni gusto, il Torneo di Morra. Si terrà la Prosciut Color Run e tanto altro ancora.

Organizzazione: Pro Loco San Daniele



SAGRA DELLE RAZE

Dal 28 agosto al 8 settembre 2025 – Staranzano

Ultracentenaria sagra che offre un’esperienza enogastronomica tradizionale tramandata nel tempo. Esposizioni, musica e spettacoli si alternano nelle aree della festa, insieme a eventi che riflettono la storia della comunità.

Organizzazione: Comune e Pro Loco Staranzano



“SAGRE DE ULTIME D’AVOST” – SAGRA DELL’ULTIMA DOMENICA DI AGOSTO

Dal 29 al 31 agosto 2025 – Ciconicco, Fagagna

Tradizionale manifestazione che affonda le sue radici nella celebrazione della Madonna della Cintura con iniziative ed intrattenimenti di vario genere e la degustazione del coniglio…perché a Cicunins si mangje il cunin – a Ciconicco si mangia il coniglio!

Organizzazione: Pro Loco Ciconicco



40^ Ed. CORDOVADO MEDIEVALE

Sabato 30 e Domenica 31 agosto 2025 – Cordovado

Due giornate tra antichi mercati, spettacoli, artigiani e falconieri. Sfilano le dame tra bandiere e tamburi mentre cavalieri armati si fronteggiano in duelli. Notti di fuochi, taverne aperte, musiche e danze mentre i Rioni di Cordovado si contendono il palio cittadino.

Organizzazione: Pro Cordovado



30^ Ed. MISTȊRS

Sabato 30 e Domenica 31 agosto 2025 – Paularo

Un viaggio nella cultura di Paularo, tra vecchi mestieri e antiche tradizioni che animano le vie della Val d’Incarojo: tra boscaioli e intagliatori, pastori e casari, fabbri e arrotini, muratori e falegnami.

Organizzazione: Pro Loco Val d’Incarojo



ANTIGHE SAGRE DES CAMPANELIS

30, 31 agosto e 6, 7, 8 settembre 2025 – Nimis

Antica sagra che viene organizzata sul prato del santuario della Madonna delle Pianelle. Nelle giornate di festa ci si diverte tra mercatini, serate con band e dj e la tradizionale gara di arrampicata sul palo della cuccagna.

Organizzazione: Pro Loco Comune di Nimis



FIESTE DAL PERDON

30, 31 agosto e 12, 13, 14 / 18, 19, 20, 21 settembre 2025 – Mereto di Tomba

Tradizionale sagra padronale di San Michele, con un ricco programma di eventi tra musica dal vivo, tornei di briscola, festa della birra, giro cicloturistico e tanto altro ancora. Attivo un fornitissimo chiosco con menù specializzato nella cottura della carne alla griglia.

Organizzazione: Pro Loco di Mereto di Tomba APS