Ciascuno dei venditori abusivi è stato multato per 2500 euro.

Non solo Daspo e sequestri durante la giornata della finale di Supercoppa Europea che ieri ha acceso lo Stadio Friuli e riempito la città di Udine di tifosi.Tra le operazioni anche diversi sequestri di alcolici: oltre 500 bottiglie di birra sottratte a venditori abusivi, in piena violazione del divieto assoluto di vendita e consumo di alcol nei pressi dell’impianto sportivo.

A intervenire è stata la Polizia Locale di Udine, che ha sanzionato sette cittadini italiani, tutti residenti in Campania, sorpresi a commerciare birra senza alcuna autorizzazione. Per ognuno di loro è scattata una multa da circa 2.500 euro.

Le autorità avevano predisposto un massiccio dispositivo di sicurezza in vista dell’evento, considerato ad alto rischio anche alla luce di quanto accaduto durante la recente finale europea a Monaco. L’intera giornata si è svolta in modo ordinato e senza incidenti: lo stadio era tutto esaurito, ma non si sono registrate criticità legate all’ordine pubblico.

Un bilancio positivo, dunque, per le forze di sicurezza, che sono riuscite a garantire non solo la tutela dell’ordine pubblico ma anche il rispetto delle norme sanitarie e commerciali in un contesto ad alta visibilità come quello della Supercoppa.