Sanità, nuovo numero per le cure non urgenti: ecco quando sarà attivo in Friuli

L’assessore Riccardi ha annunciato l’avvio del numero 116117 anche in Friuli.

L’estensione del Numero Europeo Armonizzato 116117 per le cure mediche non urgenti a tutto il territorio regionale è prevista entro fine marzo 2026. Lo ha comunicato l’assessore regionale alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto oggi in III Commissione consiliare per rispondere a un’interrogazione a tema.

“Il 19 gennaio scorso è stata avviata la sperimentazione del Numero Europeo Armonizzato 116117 per le cure mediche non urgenti nell’area Giuliano Isontina“, ha spiegato l’assessore, aggiungendo che “la Regione sta lavorando all’estensione del servizio all’intero territorio regionale, con una previsione di attivazione entro il 30 marzo 2026“.

Il servizio, previsto da una direttiva europea, rimarrà in funzione tutti i giorni, 24 ore su 24, e rappresenterà una regia unica di servizi che attualmente risultano suddivisi nel territorio. L’assessore ha inoltre precisato che la sperimentazione del servizio è stata autorizzata dal Ministero della Salute con una nota pervenuta il 31 dicembre 2025.

Quali servizi offe il Numero Europeo Armonizzato 116117.

Il 116117 permette l’accesso alle cure mediche non urgenti e ad altri servizi sanitari territoriali a bassa intensità o priorità di cura. Il numero è a chiamata rapida, gratuito e non necessita di prefisso sia da telefono fisso che mobile.

Nello specifico, il servizio garantisce una risposta operativa, anche tramite trasferimento di chiamata, per le seguenti necessità: prestazioni e/o consigli medici non urgenti nelle ore di apertura del servizio di Continuità Assistenziale; individuazione e trasferimento delle richieste di soccorso sanitario urgente al 118 o al 112; modalità di accesso a Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta anche in caso di difficoltà di reperimento.

E ancora, consigli sanitari non urgenti prima dell’orario di apertura del servizio di Continuità Assistenziale e dopo l’orario di chiusura con eventuale inoltro della chiamata al 118 garantisce la risposta di tipo informativo; può essere prevista anche la risposta operativa con trasferimento di chiamata modalità di accesso alla Guardia turistica.