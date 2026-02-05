Nuova residenza artistica del progetto Per-Forma.

L’arte incontra i settori produttivi del Friuli Venezia Giulia: quest’anno il progetto Per-Forma apre le porte a giovani artiste e artisti under 35 con una residenza artistica dedicata alla birra artigianale. L’iniziativa offre l’opportunità di esplorare il legame tra produzione locale, storia e comunità attraverso pratiche performative innovative e il tutoraggio di Giuliano Scarpinato, che guiderà gli artisti durante tutto il percorso creativo.

Collaborazioni e territorio

La residenza è promossa da Quarantasettezeroquattro ETS, in collaborazione con l’Associazione Le Donne della Birra, il Birrificio Artigianale Antica Contea, il Birrificio Garlatti Costa, il Comune di Gorizia e Zona K, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Gradisca d’Isonzo. L’obiettivo è mettere in dialogo artisti, comunità locali e realtà produttive, trasformando la birra in fonte di ispirazione creativa e di racconto del territorio.

Come funziona la residenza

La residenza si svolgerà a Gorizia dal 3 al 12 giugno 2026, con una restituzione pubblica prevista tra il 27 e il 30 agosto, durante le giornate del Festival Per-Forma. Tre progetti saranno selezionati e ciascuno riceverà un cachet di 2.000 euro lordi, oltre alloggio e supporto tecnico e logistico.

Durante la residenza, gli artisti parteciperanno a un percorso condiviso che prevede visite alle aziende partner, ricerche sul campo, interviste e analisi di materiali storici. Il lavoro proseguirà poi a distanza con il tutoraggio di Giuliano Scarpinato, fino alla presentazione finale durante il festival. Le performance sviluppate saranno site-specific e community-specific, capaci di dialogare con bar, birrifici, spazi urbani e luoghi di produzione, offrendo prospettive plurali sul territorio e sulla cultura della birra artigianale.

La birra come materia artistica

Ogni edizione di Per-Forma si concentra su un settore produttivo del Friuli Venezia Giulia; quest’anno la scelta è caduta sulla birra artigianale, considerata non solo come prodotto, ma come elemento culturale e storico.

La storia della birra a Gorizia e nel FVG attraversa secoli di intrecci sociali e culturali: dalle radici asburgiche alle influenze mitteleuropee, passando per il ridimensionamento produttivo del primo Novecento fino alla vitalità dei birrifici contemporanei. In un territorio di confine, la birra diventa strumento per raccontare luoghi, memorie collettive, pratiche di lavoro e dialogo transfrontaliero.

Innovazione e sperimentazione

Le performance nasceranno dal confronto diretto con le imprese, le comunità locali e il paesaggio urbano. L’approccio non ha finalità promozionali, ma punta a generare nuove visioni attraverso relazioni paritarie. Saranno privilegiate proposte capaci di sperimentare l’ibridazione dei linguaggi, l’uso di tecnologie leggere, dispositivi del quotidiano e nuove modalità di relazione tra performance e spazio urbano.

Candidature e scadenze

Le candidature devono essere presentate entro il 27 febbraio 2026, esclusivamente attraverso il form disponibile sul sito www.quarantasettezeroquattro.it. Gli esiti della selezione saranno comunicati entro il 20 marzo 2026.