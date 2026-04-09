Dal Friuli Venezia Giulia a Parigi per raccontare innovazione, tecnologia e nuove visioni d’impresa. Sono cinque le startup selezionate e sostenute dalla Regione attraverso il programma Select Friuli Venezia Giulia che prenderanno parte alla quinta edizione di SMAU | Italy RestartsUp, in programma nella capitale francese dal 14 al 16 aprile.



L’iniziativa, organizzata in collaborazione con ICE Agenzia, rappresenta ormai un appuntamento consolidato per rafforzare il dialogo tra l’ecosistema italiano dell’innovazione e uno dei contesti europei più dinamici sul fronte tecnologico e imprenditoriale. La serata inaugurale sarà aperta dal keynote di Nicola Monti, che offrirà una riflessione sul ruolo strategico dell’innovazione per la competitività del sistema Paese.

Le startup selezionate

Le cinque realtà individuate dalla Regione raccontano un ecosistema in forte crescita, capace di spaziare tra intelligenza artificiale, digital twin e gestione avanzata dei dati.



Dualistic porta a Parigi DCIMate, una piattaforma che utilizza digital twin e intelligenza artificiale agentica per ottimizzare le performance dei data center. Il sistema crea una replica digitale dell’infrastruttura e, attraverso agenti autonomi, interviene in tempo reale su raffreddamento, distribuzione energetica e carichi di lavoro, garantendo risparmi fino al 25% senza compromettere le prestazioni.



Human Technology Excellence presenta PRISMA, una piattaforma di intelligenza artificiale progettata per ambienti regolamentati come sanità e industria. La soluzione consente di mantenere i dati all’interno del perimetro aziendale, garantendo conformità alle normative europee e offrendo strumenti avanzati come chatbot, automazione dei processi e interrogazione dei database in linguaggio naturale.

Molo17 propone Gluesync, una piattaforma cloud-native pensata per integrare e sincronizzare dati in tempo reale tra sistemi diversi. Grazie a un approccio no-code e a un’architettura leggera, consente alle aziende di superare i silos informativi e valorizzare i dati per analytics e AI.



Visionfy è attiva nel campo della visione artificiale applicata al manifatturiero. La sua piattaforma BIION-D analizza dati visivi in tempo reale e li trasforma in decisioni operative, migliorando controllo qualità e automazione dei processi, con un’integrazione diretta nei sistemi aziendali.



Chiude il gruppo VZ Compliance, che sviluppa soluzioni basate su digital twin per la gestione di edifici complessi. La piattaforma BEAMknot consente di simulare il comportamento reale degli spazi e prevedere l’impatto delle decisioni progettuali, aumentando sicurezza, efficienza e coordinamento.