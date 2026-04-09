Si avvicina la terza edizione della Festa del Pestith e dei Fermentati, in programma questo weekend, 11 e 12 aprile, sulle rive del Lago di Barcis, nel cuore della Valcellina. Un appuntamento che si sta affermando sempre più come uno dei più interessanti a livello nazionale per il mondo della fermentazione, capace di portare in Friuli Venezia Giulia cuochi, produttori ed esperti da tutta Italia e dall’estero.



Organizzata da Slow Food Pordenone, la manifestazione propone due giornate ricche di appuntamenti tra Mercato della Terra, laboratori, dimostrazioni dal vivo, incontri e area food, con un programma che unisce tradizione alpina e cucina contemporanea.



Al centro della festa c’è il Pestith, antico fermentato di rapa viola tipico della Valcellina, riconosciuto dal 2022 come Presidio Slow Food e simbolo di una cultura gastronomica legata al territorio, al tempo e alla trasformazione naturale degli alimenti.



La manifestazione si svolge con il supporto della Regione Friuli-Venezia Giulia e dei comuni della Valcellina, nello specifico Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso.

Laboratori e dimostrazioni: esperti da tutta Italia e dall’estero

Grande spazio sarà dedicato ai laboratori, con relatori tra i più interessanti nel panorama nazionale della fermentazione.



Sabato 11 aprile alle 10–13 il micologo Carlo Marin (Micomondo) guiderà il laboratorio “Coltiva i tuoi funghi in casa”, mentre nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, Nicola Coppe (Riso Sake) terrà l’incontro “Tutti i segreti del koji, dalla produzione all’utilizzo”, dedicato a uno degli ingredienti fondamentali della fermentazione.



Domenica 12 aprile alle 10.30–12 sarà la volta di Fulvio e Fabiola (Specialty Bros) con “Verdure Kojificate. L’arte dell’affinaggio vegetale”, mentre nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, Carlo Nesler (Nesler Cibo Vivo) guiderà il laboratorio su miso e shoyu.



Accanto ai laboratori principali, durante entrambe le giornate dalle 10 alle 18 si terranno laboratori permanenti e dimostrazioni live gratuite in uno spazio dedicato accanto al Mercato della Terra, con un ricco programma di appuntamenti: sabato dalle 14 alle 18 si susseguiranno dimostrazioni dedicate a Pestith, kombucha, kimchi e crauti, mentre domenica dalle 10 alle 17 saranno protagonisti kombucha, tsukemono, Pestith, kefir e mochi.

Tra i momenti più attesi le dimostrazioni con la cuoca coreana Seunghye Ji, Nicola Coppe insieme a Erick il Fujitivo per i mochi, lo chef giapponese Masaru e le preparazioni dedicate ai crauti con Inés Lauber di Slow Food Germania, oltre agli approfondimenti dedicati al Pestith locale con i produttori della Valcellina.

La cena Slow Food: sabato sera il momento clou

Tra gli appuntamenti centrali della manifestazione spicca la cena a quattro mani Slow Food di sabato 11 aprile alle 19.30, intitolata “Barcis overture, concetto a 4 mani sul tema dei fermentati”.



Protagonisti della serata saranno Michele Valotti, chef de La Madia (Ristorante dell’anno Guida Gambero Rosso 2025), e Mariasole Cuomo di Spore (Novità dell’anno Guida Gambero Rosso Lombardia 2024), che proporranno un menu interamente dedicato ai fermentati e al ruolo dei vegetali nella cucina contemporanea, con piatti come cappelletti al Pestith e taco al tempeh. La cena è a numero chiuso e su prenotazione.

Area food, degustazioni e mercato

Durante entrambe le giornate, dalle 11 alle 15, sarà attiva l’area food, con realtà gastronomiche provenienti da tutta Italia tra cui AB Osteria Contemporanea, Al Tiglio, Mimì e Cocotte, Vert Pordenone, Fermento Bakery, Collettivo Tocia di Venezia e lo chef Simone Cioeta.



Accanto all’offerta gastronomica, dalle 9 alle 18 il Mercato della Terra Slow Food riunirà produttori locali, nazionali e internazionali, mentre sarà possibile degustare vini naturali nell’Enoteca Slow Wine, affiancati da kombucha, birre artigianali locali e altre bevande fermentate.

Incontri, famiglie e cultura

Il programma si arricchisce anche di momenti culturali, come la conferenza di domenica 12 aprile alle 11–12 “Ti racconto il Pestith”, con la presentazione del libro “Pestìth, Pestìf, Pastìç, Pestìç” di Franca Teja, con il supporto di Rita Bressa, presidente dell’Ecomuseo Lis Aganis.



Spazio anche alle famiglie con il laboratorio per bambini “Cosa bolle in pentola?”, in programma sabato e domenica dalle 14.30 alle 16.30, e a momenti conviviali come la Disco Soup di sabato dalle 15.30 alle 16.30, dedicata al tema dello spreco alimentare.