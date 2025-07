Due 5 al SuperEnalotto in Friuli Venezia Giulia: a Palmanova e Trieste.

Il Friuli-Venezia Giulia torna protagonista al SuperEnalotto con una doppietta vincente che ha sfiorato il colpo grosso. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, due giocate hanno centrato il “5”, portando a casa una vincita da 22.124,66 euro ciascuna.

Una delle schedine fortunate è stata giocata a Trieste, presso l’Edicola di via Fabio Severo 65, mentre l’altra è stata convalidata a Palmanova, nella Tabaccheria Claudio di Borgo Aquileia 2C. nonostante il sospirato “6” mancato per un soffio, la cifra conquistata rappresenta comunque un motivo di grande soddisfazione per i fortunati giocatori e per le due ricevitorie.

L’ultimo jackpot milionario è stato centrato poco più di due mesi fa, il 22 maggio 2025, a Desenzano del Garda (BS), con una vincita clamorosa da 35,4 milioni di euro. Ora l’attesa si sposta alla prossima estrazione, in programma martedì 29 luglio, con un montepremi che ha già raggiunto i 31,5 milioni di euro.