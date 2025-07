Fumo dal cassone, principio d’incendio nel camion dei rifiuti

L’incendio a Monfalcone.

Alle ore 7.15 circa, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Monfalcone è intervenuta in Via Giacomo filippo Pocar a Monfalcone dove era stato segnalato un principio d’incendio nel cassone posteriore di un camion compattatore.



Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato il camion, che l’autista aveva provveduto a fermare in un punto aperto e senza altri mezzi nelle vicinanze del parcheggio di un centro commerciale, con del fumo che usciva dalla parte posteriore del compattatore del mezzo d’opera. I soccorritori hanno utilizzato le manichette dell’autopompa per estinguere, in pochi minuti, il principio d’incendio e hanno verificato che all’interno del cassone del camion non vi fossero altri focolai.