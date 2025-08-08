Traffico in autostrada, sarà un altro fine settimana da bollino nero

Le previsioni del traffico in autostrada.

Fine settimana di grande esodo estivo che si apre con una buona notizia: da questa mattina è stato sospeso il cantiere di riqualificazione dello spartitraffico centrale nel tratto tra Redipuglia e il Lisert della A4. Una decisione già preannunciata da Autostrade Alto Adriatico e che trova quindi conferma in queste ore con questa azione concreta che consentirà ai veicoli in transito di continuare a circolare sulle due corsie di marcia, ma a larghezza normale, non da cantiere, e con la presenza della corsia di emergenza. I lavori verranno ripresi tra circa un mese, al termine della stagione di esodo e controesodo.

Il traffico nel fine settimana.

Per domani, sabato 8 agosto, è previsto un volume di traffico di circa 190 mila mezzi con “bollino nero” sulla A4 in direzione Trieste al mattino e al pomeriggio con probabili rallentamenti nel tratto a due corsie tra San Donà di Piave e Portogruaro, agli svincoli in direzione mare e in uscita alla barriera di Trieste/Lisert. In particolare è previsto il transito complessivamente di circa 45 mila veicoli in uscita a Lisert, Redipuglia e Villesse.

Domenica 9 agosto giornata da “bollino rosso” sempre in A4 e sempre in direzione Trieste al mattino e al pomeriggio. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 16,00 alle 22,00 di oggi venerdì 8 agosto, dalle 08,00 alle 22,00 di sabato e dalle 07,00 alle 22,00 di domenica.

I transiti nel fine settimana scorso.

Nel frattempo c’è da registrare che anche il primo fine settimana di agosto (2-3) è andato in archivio, nonostante il maltempo, con traffico da record (+3% rispetto al sabato omologo di un anno fa, ovvero 193 mila transiti, e + 11% nel corso della domenica, ovvero 181 mila transiti). Si conferma quella che è un’estate da record visto che a giugno si è avuto un 8+%, rispetto a giugno di un anno fa, e a luglio + 4%.