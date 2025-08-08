Entusiasmo, brindisi e degustazioni per Le Notti del Vino a Latisana.

Piazza Indipendenza a Latisana si è trasformata in uno degli scenari più affascinanti dell’estate friulana, accogliendo con entusiasmo l’edizione 2025 de “Le Notti del Vino”. Un’atmosfera vivace e coinvolgente ha animato il cuore della città, tra brindisi con i migliori vini locali, degustazioni di prodotti tipici e momenti di convivialità.

Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa: “Questa non è solo una festa del gusto, è un tributo alla nostra identità. Il Friuli Venezia Giulia ha tanto da raccontare, da mostrare, da offrire. Portiamolo nel cuore e condividiamolo con orgoglio: dalla laguna di Marano alle vette carniche, siamo una regione straordinaria, e serate come questa lo dimostrano“.

Bordin ha anche sottolineato il valore degli eventi enogastronomici per la promozione del territorio: “Complimenti a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della serata: dalla Pro Loco alle cantine, dai produttori ai volontari all’amministrazione comunale. Sono molte le Città del Vino e numerosi gli eventi organizzati che ci aiutano a far conoscere e valorizzare la nostra regione”.

Le notti del Vino in Friuli Venezia Giulia

Le Notti del Vino fa parte di un ricco calendario di appuntamenti che attraversano l’intera regione, e la tappa di Latisana si conferma una delle più apprezzate, grazie alla sinergia tra le Città del Vino, le amministrazioni locali e le Pro Loco.

A presentare la serata è stato Claudio Serafini, consigliere comunale delegato agli eventi, mentre il vicesindaco Ezio Simon ha ricordato che a Latisana sono ben due le serate dedicate al vino, con la tradizionale tappa ad Aprilia Marittima, anch’essa accolta con grande partecipazione.

Il presidente delle Pro Loco Fvg, Pietro De Marchi, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra le associazioni e i territori. Ha chiuso gli interventi Tiziano Venturini, coordinatore regionale e vicepresidente nazionale delle Città del Vino, sottolineando l’evoluzione del progetto: “Le Notti del Vino è nato lo scorso anno coinvolgendo 26 comuni, mentre quest’anno sono saliti a 35, con la partecipazione anche di due comuni sloveni e croati. Un’iniziativa che oggi possiamo considerare a tutti gli effetti esportata a livello nazionale”.