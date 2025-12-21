Trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia: tariffe invariate nel 2026

“Con l’approvazione del regime tariffario del trasporto pubblico locale, dal 1° gennaio 2026 la Regione assicura stabilità, continuità e chiarezza al sistema dei servizi su gomma, ferro e mare. L’andamento dell’indice Istat dei prezzi nel settore dei trasporti ci consente di confermare i valori tariffari anche per il prossimo anno. La Giunta conferma, inoltre, le integrazioni tariffarie già attive, le agevolazioni per studenti e over 65, le tariffe transfrontaliere fino a Nova Gorica e l’avanzamento dell’integrazione tariffaria regionale, garantendo equilibrio del servizio e attenzione concreta all’utenza“.

Sono le parole dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, che ha portato all’attenzione della Giunta regionale l’adozione del regime tariffario dei servizi di linea del trasporto pubblico locale (Tpl) automobilistico, ferroviario e marittimo in vigore dal 1° gennaio 2026. Il provvedimento è stato approvato dall’Esecutivo.

“Nell’ambito della legge di Stabilità regionale approvata nel mese di dicembre, la Regione ha riorganizzato le risorse destinate al sistema del trasporto pubblico locale, rafforzando i fondi a sostegno delle agevolazioni – ha ricordato Amirante -. Un percorso che tiene conto dell’aumento degli abbonamenti sottoscritti da studenti, famiglie e cittadini over 65 e che consente di accompagnare questa crescita garantendo continuità del servizio e tutela dell’utenza anche per il 2026“.

La deliberazione conferma fino al 28 febbraio 2026 l’integrazione sperimentale già attiva sulla linea automobilistica di primo livello San Daniele-Udine e le correlate relazioni ferroviarie in prosecuzione. Dal 1° marzo 2026 è previsto il passaggio ai “titoli integrati in prosecuzione”, applicabili agli abbonamenti annuali, semestrali, mensili e quindicinali, con avvio della vendita a partire dalla fine di febbraio 2026.

Il regime tariffario conferma anche per l’anno scolastico 2026-2027 il titolo di viaggio agevolato sperimentale “Abbonamento scolastico residenti Fvg” con riduzione del 50% e le misure a favore degli studenti residenti che utilizzano servizi di trasporto automobilistico e ferroviario verso istituti scolastici situati nei territori di più prossima relazione, anche fuori regione. È inoltre confermata per il 2026 l’agevolazione del 50% sugli abbonamenti annuali e semestrali per i residenti con età non inferiore a 65 anni.

La delibera mantiene invariate le tariffe transfrontaliere fino a Nova Gorica nell’ambito di GO2025!, conferma le integrazioni tariffarie sperimentali già attive, il libero accesso degli animali di affezione sui mezzi del Tpl regionale e la possibilità di acquistare biglietti e abbonamenti integrati, inclusi supplementi bici, anche tramite canali digitali App e Web. Per i servizi marittimi sono determinate, nelle more dell’affidamento dei servizi stagionali, le tariffe del servizio annuale Trieste-Muggia.