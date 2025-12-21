Udine, il negozio K2 Sport festeggia i 61 anni di attività

Il riconoscimento del Comune di Udine per i 61 anni di K2 Sport.

Il negozo K2 Sport celebra 61 anni di attività, confermandosi una delle realtà commerciali più longeve e radicate di Udine. In occasione di questo importante traguardo, il vicesindaco e assessore alle Attività produttive e al Commercio, Alessandro Venanzi, ha portato i saluti dell’amministrazione comunale, riconoscendo il valore del negozio come esempio di continuità, innovazione e legame con il territorio.

“Le realtà commerciali rappresentano un presidio fondamentale per la vitalità economica e sociale di Udine – ha sottolineato il vicesindaco Venanzi – ed è per questo che, come amministrazione, riteniamo essenziale mantenere una rete diretta e costante di confronto con i commercianti. Negli ultimi mesi abbiamo incontrato diverse nuove realtà e realtà storiche che, grazie alle loro capacità imprenditoriali, stanno innovando e riescono a confermarsi come punti di riferimento per il commercio in città, come K2 Sport. Proprio sull’innovazione abbiamo deciso di puntare come amministrazione, perchè crediamo che la chiave sia favorire in città un’esperienza di acquisto non ripetibile sulle piattaforme online“.

Venanzi ha quindi evidenziato la continuità e la capacità di rinnovamento: “Raggiungere i 61 anni di attività è un traguardo importante, che testimonia visione, passione e capacità di attrarre un pubblico sempre nuovo, senza perdere il legame con il territorio. In sintesi, credere nella nostra città”.