A scuola di Scarpets, ecco i nuovi artigiani dell’eccellenza delle Carnia

Si è concluso ieri mattina, con la cerimonia di consegna degli attestati al Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo, il corso di formazione base “Scarpetti, i scarpets de Cjargne”, inserito nella cornice del progetto “Casa Gortani – Tramandare il futuro. A scuola di scarpets e antichi mestieri delle eccellenze artigianali carniche”, sostenuto dal bando Contenitori culturali creativi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Alla cerimonia, accolta dalla Presidente del Museo Aurelia Bubisutti, è intervenuta Alessia Rosolen, Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia. Presenti anche i rappresentanti dei partner di progetto: Giuseppe Varisco, Vicepresidente PrimaCassa Credito Cooperativo FVG, Giovanni Da Pozzo, Presidente Camera di Commercio Pordenone-Udine e Antonella De Crignis della Cooperativa Davide.

Il corso.

Avviato lo scorso settembre, il corso ha coinvolto venti partecipanti provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia – per lo più donne, ad eccezione di un unico aspirante artigiano –, che oggi hanno completato con successo il percorso e ottenuto l’attestato di partecipazione che certifica l’acquisizione delle competenze base relative alla tecnica di realizzazione a mano dei tradizionali scarpets carnici tutelati dal marchio “Scarpetti” registrato dalla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani.



La formazione ha impegnato i corsisti per un totale di sessanta ore di laboratorio artigianale, durante le quali si è dato ampio spazio alla pratica con ago, filo e tessuti, rigorosamente di recupero e in fibre naturali, così come vuole la tradizione, sotto la guida e le indicazioni di Elisa Mainardis, prima artigiana licenziataria del marchio “Scarpetti”.

A conclusione del percorso, ciascun partecipante ha prodotto un proprio paio di scarpets, risultato dell’impegno e del lavoro condotto in questi mesi, e motivo di grande soddisfazione ed emozione da parte di tutti i corsisti.

La formazione continua nel 2026: sono, infatti, in programma due ulteriori corsi base per imparare l’arte tradizionale dello scarpet. Il primo è in partenza all’inizio di febbraio 2026 ed è già al completo; il secondo partirà a settembre.