A Tolmezzo arriva la finale di Miss Mondo Friuli Venezia Giulia

La finalissima di Miss Mondo Friuli Venezia Giulia.

La suggestiva cornice di Borgo Stazione a Tolmezzo (o in caso di maltempo presso il Teatro Candoni) ospiterà sabato 25 maggio la finalissima regionale di Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2024.

Un anno di selezioni che hanno toccato diverse località della regione partendo da San Giorgio di Nogaro ad Itinerannia, a Tavagnacco ospiti del ristorante albergo Al Parco, Arta Terme, Forni di Sopra, Forni Avoltri, Paularo e per concludere a Rivignano Teor. Finalmente è giunto il momento di scoprire le 7 finaliste nazionali che rappresenteranno la nostra regione alla Finale Nazionale di Miss Mondo Italia che si svolgerà a Gallipoli dal 1 al 16 giugno.

Quello di Tolmezzo è un appuntamento speciale che coinvolgerà numerosi commercianti del comune per un defilè di moda, ospiti della serata il cantante Giacomo di Viesto, l’associazione sportiva di Ginnastica Artistica SPE20. Madrina dell’evento Sara Adami Miss Mondo FVG 2023 che cederà la corona alla nuova Miss Mondo FVG 2024, saranno presenti anche Ilenia Fontanini finalista 2023, la cantante e finalista 2023 Alice Bazo e Giulia di Ronco Miss Mondo FVG 2015.

La finale regionale di Miss Mondo non è solo un concorso di bellezza, ma anche un’occasione per promuovere il territorio e sostenere importanti cause sociali. Per questo, la serata prevede anche un intervento dell’associazione ANDOS di Tolmezzo e al Museo Carnico delle Arti Popolari, dedicato agli “scarpets” le tradizionali calzature in stoffa. Un evento imperdibile per celebrare la bellezza, il talento e la solidarietà in Friuli Venezia Giulia.