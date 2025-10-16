Addio a Jacopo Bombardella, scomparso a soli 20 anni dopo la malattia

E’ scomparso a soli vent’anni Jacopo Bombardella, dopo una lunga e difficile malattia affrontata con coraggio. Ricoverato al Cro di Aviano, è morto due giorni dopo aver festeggiato il suo compleanno. La comunità di Vigonovo di Fontanafredda si è stretta in un profondo abbraccio alla famiglia, colpita da un dolore che ha toccato l’intero paese.

Jacopo è ricordato con affetto da chi lo ha visto crescere, un ragazzo gentile, timido ma determinato, che amava profondamente la vita e le persone che gli stavano accanto. Una delle sue passioni più grandi era il karate, disciplina che aveva praticato con costanza e impegno. Un giovane riservato ma deciso, capace di affrontare le difficoltà con una forza interiore che colpiva chiunque lo conoscesse. Anche chi vive lontano, e lo aveva conosciuto proprio grazie a quest’arte marziale, ha espresso un pensiero pieno di dolore e affetto, ricordando la battaglia che Jacopo ha dovuto combattere troppo presto.

L’ultimo saluto a Jacopo sarà dato venerdì alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Vigonovo, mentre giovedì alle 19 la comunità si ritroverà per recitare insieme il rosario.