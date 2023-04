Il Friuli piange Roberto Ruberti, campione del Karate

Roberto Ruberti aveva 65 anni.

Il mondo dello sport in lutto per la scomparsa di Roberto Ruberti, ex campione di karate udinese di 65 anni, che è stato vicepresidente regionale del settore Karate per oltre trent’anni.

Da atleta, ha conquistato il titolo di vicecampione del mondo e numerosi titoli nazionali. Insieme al fratello Aldo Sodero, ha organizzato uno dei più prestigiosi stage nazionali di karate a Grado e poi a Lignano, che ha visto la partecipazione dei migliori atleti della disciplina, tra cui la figlia di Sodero, Roberta, ora tecnico federale e allenatrice della prima medaglia olimpica italiana nel karate a Tokio 2020, Viviana Bottaro. Ruberti, che era malato da un anno, lascia la compagna Leila Giovanatto e due figli.