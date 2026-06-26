Il ristorante istriano di Michela ed Emanuele Scarello conquista le due stelle Michelin per il terzo anno consecutivo

Agli Amici Rovinj conferma le due stelle Michelin nella Guida Michelin Croatia 2026 e si consolida come punto di riferimento assoluto dell’alta cucina croata. Il ristorante guidato da Michela ed Emanuele Scarello resta infatti, per il terzo anno consecutivo, l’unico indirizzo con due stelle Michelin in tutta la Croazia.

Un risultato che premia un percorso costruito con coerenza, ricerca e forte legame con il territorio istriano. Aperto nel 2021 sulla Marina, all’interno del Grand Park Hotel Rovinj by Maistra Collection, Agli Amici Rovinj aveva conquistato la prima stella già nella stagione d’esordio, ottenendo poi il secondo macaron nel 2024. La riconferma del 2026 rappresenta un nuovo passaggio importante per un progetto che, anno dopo anno, ha saputo definire una propria identità.

La soddisfazione di Emanuele Scarello

“Siamo davvero felici di questa ulteriore riconferma”, commenta lo chef Emanuele Scarello. “Non ci si abitua mai, e ogni volta è una conferma che vale doppio: ci dice che il lavoro fatto ha senso, che la direzione è giusta, e ci dà la spinta per continuare a crescere. Essere gli unici in Croazia è una responsabilità che sentiamo ogni giorno in cucina e in sala”.

La cucina porta la firma di Scarello, che lavora in stretto dialogo con lo chef Simone De Lucca, ormai stabilmente a Rovigno da tre anni. Al centro della proposta restano la materia prima, la stagionalità e il rapporto con il territorio, attraverso una selezione attenta di produttori locali, artigiani, pescatori e allevatori istriani.

Due menu degustazione per raccontare mare ed entroterra

Per la stagione 2026, Agli Amici Rovinj propone due menu degustazione e una selezione à la carte. Il percorso Rovigno/Linea d’Acqua nasce dal punto d’incontro tra la città e il mare: sei portate che seguono il ritmo dell’Adriatico, dagli scampi con mela e finocchio fino alle fragole con fava tonka e dragoncello.

Il menu Trame Istriane guarda invece alla terra, ai boschi e ai campi dell’entroterra, con ingredienti come tartufo nero, quaglia alla brace, melanzane e olivello spinoso. A completare l’offerta c’è Ritorni, la selezione à la carte pensata per chi desidera ritrovare i sapori della casa attraverso ricette autentiche e ingredienti regionali.

Il ruolo della sala e il legame con Udine

In sala resta centrale il lavoro di Michela Scarello, che ha costruito uno staff giovane e preparato, capace di trasmettere agli ospiti quella cura che caratterizza da sempre il mondo Agli Amici, da Godia a Rovigno.

Anche nel 2026 Michela ed Emanuele Scarello continuano a dividersi tra Udine e la Croazia, portando avanti due realtà diverse ma unite dalla stessa visione: una cucina radicata, essenziale, aperta al mondo e capace di raccontare il territorio senza perdere eleganza e profondità.