Forza la serratura e dorme nel garage, poi aggredisce i carabinieri

Si era introdotto in un garage privato dopo aver forzato la serratura del basculante e si era messo a dormire all’interno. Quando il proprietario lo ha scoperto, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine chiamando il numero unico di emergenza 112. È accaduto nel pomeriggio di alcuni giorni fa in un condominio della zona di Borgo Stazione, a Udine. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine.

Il rifiuto di uscire e l’aggressione ai militari

Alla richiesta dei militari di fornire le proprie generalità e di uscire dal garage, l’uomo, uno straniero di 30 anni senza fissa dimora, ha opposto resistenza. Durante le fasi dell’intervento, ha sferrato un pugno che ha colpito al volto uno dei carabinieri.

La situazione ha reso necessario l’utilizzo della pistola a impulsi elettrici taser, con cui i militari sono riusciti a immobilizzare il 30enne e a metterlo in sicurezza.

Arrestato e poi sottoposto all’obbligo di firma

L’uomo è stato quindi tratto in arresto con le accuse di violazione di domicilio, danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo l’arresto è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando provinciale dei Carabinieri di Udine.

A seguito dell’udienza di convalida, nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria due volte a settimana.