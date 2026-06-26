Spililand Summer Festival: successo per la prima serata, ora l’attesa è per Rkomi

Lo Spililand Summer Festival si è aperto con il contest musicale e il concerto gratuito dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

Si è aperto con una serata da record lo Spililand Summer Festival 2026, che giovedì 25 giugno ha richiamato centinaia di persone all’area La Favorita di Spilimbergo per la finale del Contest musicale e il concerto gratuito dei Tre Allegri Ragazzi Morti.



Un avvio di grande successo per la manifestazione organizzata da A.S.D. Spilibasket, ormai sempre più punto di riferimento dell’estate musicale e aggregativa del Friuli Venezia Giulia. La risposta del pubblico ha confermato la crescita del festival, capace di unire musica dal vivo, giovani talenti, grandi nomi della scena nazionale, sport, cultura ed enogastronomia.

Gli Elettrotape vincono il contest musicale

La prima serata è stata dedicata alla finale dello Spililand Music Contest, giunto alla terza edizione. Sul palco si sono sfidati i quattro finalisti: No Good, Elettrotape, Rental0012 e Break Out Of Mind, in gara per aggiudicarsi il montepremi da 1.500 euro.



A valutare le esibizioni è stata una giuria presieduta da Enrico Molteni, bassista dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Al termine della serata il primo posto è andato agli Elettrotape, mentre i No Good si sono classificati secondi. Un risultato che premia la musica emergente e conferma la vocazione del festival a dare spazio ai nuovi talenti del territorio e del panorama nazionale.

Grande pubblico per i Tre Allegri Ragazzi Morti

Dopo la premiazione, l’area La Favorita si è accesa con il concerto gratuito dei Tre Allegri Ragazzi Morti, storica band dell’indie rock italiano. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, riempiendo l’area del festival e trasformando la prima serata in una grande festa collettiva.



La partecipazione registrata giovedì sera rappresenta un segnale importante per lo Spililand Summer Festival, che anche nel 2026 si presenta con un programma capace di parlare a pubblici diversi, alternando serate gratuite, party dance e concerti di richiamo nazionale.

Sabato arriva Rkomi: unica data nel Triveneto

Il momento più atteso del festival è in programma sabato 27 giugno, quando sul palco de La Favorita salirà Rkomi, tra gli artisti più seguiti della scena urban italiana contemporanea.



Dopo il successo del tour invernale nei teatri e il nuovo singolo “Vacci piano” con Emma Marrone, Rkomi farà tappa a Spilimbergo con il tour estivo “Mirko in estate”. Quella dello Spililand Summer Festival sarà l’unica data annunciata nel Triveneto, un appuntamento particolarmente atteso dal pubblico del Nordest. I biglietti sono disponibili su TicketOne. Gli organizzatori consigliano l’acquisto online in anticipo, così da evitare lunghe code alla cassa la sera dell’evento.

Il programma dello Spililand Summer Festival

Dopo la serata inaugurale di giovedì 25 giugno, conclusa con la finale del contest e il concerto dei Tre Allegri Ragazzi Morti, il festival prosegue venerdì 26 giugno con “Gli Anni 80 – Il ritorno”, grande party dance con dj set, performance vocali e coreografie. Anche in questo caso i biglietti sono disponibili su TicketOne.

Sabato 27 giugno sarà la volta del concerto di Rkomi, mentre domenica 28 giugno la chiusura sarà affidata a Radio PiterPan “Hangover”, con ospite speciale Ludwig, dj, cantante e producer romano reduce dal successo di “Ti Soffro” con Il Pagante. La serata di domenica sarà a ingresso gratuito.