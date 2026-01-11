Al palazzetto di Bagnarola inaugurata la nuova palestra pesi

È stata inaugurata ieri mattina, all’interno del Palazzetto dello Sport a Bagnarola di Sesto al Reghena, la nuova palestra pesi, un moderno spazio dedicato al fitness e alla cultura del benessere fisico. La struttura sarà gestita dall’Asd Body Club in collaborazione con AICS (Associazione Italiana Cultura Sport), e aprirà ufficialmente le porte al pubblico a partire dal 12 gennaio.

L’iniziativa rappresenta un importante investimento per la promozione dell’attività sportiva sul territorio, resa possibile anche grazie al contributo dell’Amministrazione comunale. Il Comune, attraverso l’Assessorato allo Sport, ha infatti messo a disposizione non solo i locali all’interno del Palazzetto, ma anche parte delle attrezzature necessarie per l’allestimento dell’area dedicata alla pesistica.

Durante la cerimonia inaugurale sono intervenute le principali autorità locali, tra cui il sindaco Zaida Franceschetti, l’assessore allo sport Rachele Trevisanut e il consigliere comunale con delega allo sport Mauro Turchetto, che hanno sottolineato l’importanza di strutture come questa per incentivare stili di vita sani e la pratica sportiva a tutte le età.

Presenti all’evento anche il consigliere regionale Markus Maurmair, il presidente di AICS Giorgio Mior e il presidente dell’associazione Body Club Quama Kasen, che hanno espresso soddisfazione per la riuscita del progetto e l’auspicio che la nuova palestra diventi un punto di riferimento per appassionati e neofiti della pesistica.