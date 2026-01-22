Neonati a tavola: il corso dell’Azienda sanitaria per svezzarli senza rischi

Counseling per l’alimentazione del bambino.

Il Dipartimento di Prevenzione di ASUFC, attraverso la Struttura Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, ha consolidato ormai da alcuni anni un percorso di counseling nutrizionale rivolto alle puerpere residenti sul territorio, con età superiore ai 18 anni e con conoscenza dell’italiano, insieme ai loro bambini, partner o altri familiari. L’iniziativa promuove la salute fin dai primi mesi di vita del bambino, offrendo supporto alle famiglie per operare scelte alimentari sane in una fase di grande sensibilità educativa e biologica.

Un modello che coinvolge tutta la famiglia

L’offerta formativa di ASUFC ha già raggiunto 291 famiglie, ben 152 solo nel 2025. Il fulcro del percorso è l’alimentazione del bambino secondo l’approccio scientifico dell’alimentazione complementare responsiva, che favorisce l’interesse e la curiosità naturale del bambino. Secondo questo modello, ai piccoli vengono proposti gli stessi alimenti consumati da tutta la famiglia, adattando la consistenza senza ricorrere a preparazioni separate, in un contesto che valorizza l’autonomia e la sicurezza alimentare.

Gli incontri offrono ai genitori informazioni pratiche su come costruire un piatto sano basato sul modello mediterraneo, riconoscere i segnali di prontezza del bambino all’introduzione di nuovi alimenti, smascherare miti legati alle allergie e capire come proporre consistenze diverse in modo sicuro per favorire l’apprendimento della masticazione e della deglutizione.

Struttura del corso.

Il percorso si articola in quattro incontri di gruppo a cadenza settimanale, gestiti da dietiste esperte, seguiti da un incontro di follow-up a distanza di un mese. Da alcuni anni è stata inoltre introdotta una giornata dedicata alla prevenzione del soffocamento alimentare e alle manovre di disostruzione pediatrica, in collaborazione con l’équipe di Anestesia del Presidio Ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Udine. Anche questa parte formativa ha ottenuto una risposta positiva dai partecipanti.

Un aiuto concreto per una fase decisiva della vita

L’intero percorso punta a sostenere i neo-genitori nell’importante transizione verso un’alimentazione più varia e consapevole per il bambino, con strategie e buone pratiche che favoriscono non solo la salute nutrizionale, ma anche la sicurezza durante i pasti. Questo approccio è in linea con le attività più ampie di dietetica preventiva e educazione alimentare promosse dalla struttura di Igiene della nutrizione di ASUFC, che include iniziative di promozione della salute e supporto educativo a favore delle famiglie.

Informazioni per partecipare

Gli incontri si tengono a Udine, nella sede di via Chiusaforte. Per maggiori dettagli sull’iniziativa o per iscriversi al percorso di counseling nutrizionale è possibile consultare il sito ASUFC dedicato o contattare direttamente le dietiste del servizio tramite il numero indicato negli annunci informativi ufficiali.