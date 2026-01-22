Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 23 gennaio

22 Gennaio 2026

di Paola Tissile

Il meteo in Friuli.

Secondo le previsioni, il meteo del Friuli Venezia Giulia sarà condizionato dall’arrivo di un fronte tra venerdì e sabato: il 23 gennaio, il cielo si presenterà da nuvoloso a coperto su tutta la regione. Dal tardo pomeriggio saranno possibili precipitazioni deboli, con neve che cadrà sopra i 500 metri.

Sulle zone montane si potrà formare ghiaccio al suolo o gelicidio, anche nei fondivalle più bassi, a causa del terreno già gelato. Le temperature varieranno in pianura tra -2 e +8 gradi, mentre sulla costa oscilleranno tra 2 e 8 gradi. In montagna, a 1000 metri, la minima sarà intorno a +1 grado, mentre a 2000 metri si scenderà fino a -3 gradi.

