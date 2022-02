La situazione legata alla presenza dei lupi in Friuli.

“Preoccupa la crescente presenza di lupi nel territorio. Nei giorni scorsi sono stati avvistati ben cinque lupi nella pista forestale tra Petrucco a Runcis, ed è il segno che le preoccupazioni dei residenti e degli allevatori sono irrimandabili“. A sottolinearlo è il consigliere regionale Emanuele Zanon (Gruppo misto/Regione Futura).

In particolare, continua Zanon, “i timori derivano dal fatto che questi animali sempre più sembrano non temere di avvicinarsi ai centri abitati dall’uomo. A questo si aggiunge il rischio di ibridazione, che costituisce un ulteriore pericolo”. La preoccupazione aumenta specialmente “in considerazione del fatto che in questo frangente il Corpo Forestale è sotto organico e si trova in una situazione di particolare difficoltà dovuta alle indagini di cui abbiamo avuto contezza dalla stampa. Il timore è che queste condizioni si riflettano in un non sufficiente presidio e adeguato monitoraggio del territorio – osserva ancora il consigliere regionale – con riflessi in termini di sicurezza per chi vive nei territori montani, per gli escursionisti o per chi frequenta i sentieri e i boschi, oltre che per gli allevatori e detentori di animali che si trovano a dover affrontare un’emergenza nuova”.

Zanon si riferisce al problema “dei lupi ibridi, rispetto al quale si potrebbero rendere necessari ulteriori supporti rispetto a quanto la Regione già sta mettendo a disposizione, tra cui gli indennizzi, come emerso durante l’ultimo dibattito in aula consiliare”.

