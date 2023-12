La donazione al Gervasutta dell’associazione Due Pistoni di San Daniele.

L’Unità Spinale dell’IMFR Gervasutta ha ricevuto dall’Associazione Due Pistoni nuova strumentazione da destinare alla struttura per facilitare esami e prestazioni specialistiche.

In particolare, il sodalizio ha donato uno strumento per l’esecuzione di esami video urodinamici ed uroflussimetrie per lo studio del funzionamento della vescica in persone affette da problematiche neurologiche (lesione midollare, Parkinson, Sclerosi Multipla, gravi cerebrolesioni, ictus cerebrali) e non neurologiche (esiti di interventi ginecologici, diagnostica precedente ad interventi ginecologici…) miscellanea di problematiche urologiche.

Il macchinario per video urodinamica donato è il primo in Friuli ad essere completamente wireless per facilitare sia l’utilizzo da parte del professionista che garantire privacy nell’esecuzione da parte della persona studiata. A questo, si aggiungono 4 strumenti per elettroterapia del pavimento pelvico (2 per stimolazione elettrica funzionale e 2 per bio feedback) che aiutano il fisioterapista nel trattamento riabilitativo facilitando il reclutamento della muscolatura specifica da riabilitare.

La donazione dell’Associazione “Due Pistoni” è stata possibile grazie a una raccolta fondi proveniente da realtà locali friulane (vari imprenditori e singole donazioni da privati) che per lo più hanno voluto rimanere nell’anonimato.

Il macchinario di urodinamica è utilizzato in collaborazione tra i medici dedicati alla diagnostica presso il servizio di Diagnosi e cura del pavimento pelvico (dr.ssa Chiara Carpenedo, Nieves Martin Laura, Dialti Valeria) ed i Medici del servizio di uroginecologia (Dr.ssa Martina Arcieri, Dr. Giuseppe Baccarini). L’IMFR Gervasutta, grazie anche a queste strumentazioni, è in grado di essere struttura di riferimento per la diagnostica ed il trattamento per un bacino di utenza vasto per persone con le sopracitate problematiche.

L’associazione “Due Pistoni” è una realtà di San Daniele e con questa ulteriore donazione esprime la propria vicinanza alle problematiche connesse alla salute dei pazienti, dedicando iniziative e raccolte fondi da destinare alle strutture sanitarie e non solo.

“Ringraziamo l’associazione e tutti i donatori – hanno commentato Emanuele Biasutti, direttore del Dipartimento, ed Emiliana Bizzarini, direttrice della struttura -, che hanno permesso questa donazione che consente, tramite la nuova strumentazione, di effettuare visite ed esami ancora più precisi per alcune patologie che coinvolgono più specialità e professionisti”.