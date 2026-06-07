La giovane Aurora Dario conquista il titolo di Miss Miluna Adriatico

La diciassettenne goriziana, studentessa al Liceo Linguistico, accede alle prossime tappe regionali di Miss Italia insieme a Elisa Urdih ed Elisa Cherubin.

Aurora Dario è la nuova Miss Miluna Adriatico. La diciassettenne di Gorizia, studentessa al Liceo Linguistico con il sogno di lavorare un giorno in televisione, si è aggiudicata il primo titolo in palio nella selezione di Miss Italia ospitata anche quest’anno nell’elegante giardino estivo del Ristorante Adriatico di Villotta di Chions.

Una serata di moda, spettacolo e bellezza che ha richiamato il pubblico nel suggestivo spazio all’aperto del locale, trasformato per l’occasione in una passerella dedicata alle aspiranti miss del Friuli Venezia Giulia.

Le classificate della serata

Insieme ad Aurora Dario sono state premiate anche le altre concorrenti salite sul podio e nella rosa delle finaliste. Al secondo posto si è classificata Elisa Urdih, 21 anni, di Trieste, studentessa di Scienze dell’educazione e formazione. Terza classificata Elisa Cherubin, 19 anni, di Valvasone Arzene, studentessa universitaria di Scienze dell’educazione.

Quarto posto per Asia Berlai, 19 anni, di Codroipo, studentessa al Liceo Linguistico; quinta posizione per Vanessa Russo, 19 anni, di Maniago, in attesa di occupazione; sesto posto per Gioia Canesin, 20 anni, di Fiumicello Villa Vicentina, studentessa di Economia aziendale.

Le prime tre classificate, Aurora Dario, Elisa Urdih ed Elisa Cherubin, sono state ammesse agli appuntamenti in cui saranno assegnati i vari titoli regionali e alla finale di Miss Friuli Venezia Giulia, in programma al Parco Termale Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro alla fine del mese di agosto.

Una serata tra eleganza e abiti d’epoca

Lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, ha visto le concorrenti sfilare prima in abito elegante e poi con il body ufficiale del concorso. Molto apprezzata dal pubblico anche la scelta di far indossare alle candidate una collezione di abiti d’epoca originali degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, mentre il presentatore accompagnava la passerella con fatti e curiosità legati alla storia di Miss Italia in quegli anni.

La musica delle varie sfilate è stata selezionata in consolle da Roger d.j.. Applausi anche per l’ospite della serata, Giulia Vanin, attuale Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia e prefinalista nazionale di Miss Italia 2025.L’organizzazione della selezione è stata curata dalla direzione del Ristorante Adriatico e dall’agenzia modashow.it, esclusivista in Friuli Venezia Giulia del concorso di Miss Italia.