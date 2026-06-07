I giovani musicisti di Sacile incantano Trento: pioggia di premi al concorso nazionale

Un maggio ricco di soddisfazioni per i giovani musicisti dell’Istituto Comprensivo di Sacile, protagonisti al concorso nazionale “Accordarsi è Possibile” di Trento. La trasferta del 14 maggio 2026 ha portato risultati importanti per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado Balliana-Nievo e per alcuni ex allievi formatisi nell’ambito dello stesso percorso musicale.

A esprimere grande soddisfazione sono stati la dirigente scolastica, Armida Muz, i docenti dell’indirizzo musicale e tutti i ragazzi coinvolti, che hanno visto premiato il lavoro svolto durante l’anno. I risultati ottenuti hanno permesso all’IC Sacile di conquistare il quinto posto nella graduatoria generale su 32 scuole partecipanti provenienti da tutta Italia.

I premi nella sezione solisti

Nella sezione chitarre solisti, gli studenti dell’istituto hanno ottenuto quattro primi premi: Massimiliano De Marchi e Gabriele Mendolia, entrambi con 99 punti e alunni della professoressa Lucia Pizzutel, insieme a Bianca Ceolin, con 98 punti, e Alberto Noris, con 97 punti, alunni della professoressa Anna Carlet.

Sempre per le chitarre sono arrivati anche cinque secondi premi, assegnati a Giulia Bottecchia, Emma Manfè, Alessandro Polanzani, Alessio Octavian Popescu e Orlando Phoenix Salamon, tutti preparati dalla professoressa Anna Carlet.

Risultati di rilievo anche per la sezione archi solisti, con cinque primi premi. Per il violoncello sono stati premiati Bianca Benetti, Denis Bostan e Beatrice De Palma, allievi del professor Guido Bonotto. Per il violino, invece, il primo premio è andato a Viola Contardo e Laura Maset, alunne della professoressa Giulia Carniel. Nella stessa sezione sono stati assegnati anche due secondi premi ad Aurelio Perniola e Nicoleta Severin, entrambi violinisti seguiti dalla professoressa Carniel.

Musica da camera e orchestra di chitarre

Particolarmente brillante anche la prova nella categoria musica da camera. Il sestetto Sacile Six Guitarmix, composto da Elia Antonel, Jacopo Cais, Massimiliano De Marchi, Pietro Ivan, Gabriele Mendolia e Alessandro Pin, preparati dalla professoressa Lucia Pizzutel, ha conquistato il primo premio assoluto con 100 punti su 100.



Primo premio anche per il Papagena Guitar Ensemble, formato da Alessandro Firrera, Noemi Genua, Zheyang Guan, Francesco Modolo, Alessandro Polanzani e Orlando Phoenix Salamon, preparati dalla professoressa Anna Carlet, che ha ottenuto 95 punti.



Sono arrivati poi due secondi premi per il duo The Swing, composto da Angelica Moras al violoncello e Chiara Perin al pianoforte, e per il duo Serenade, formato da Aria Naike Murtas al violoncello ed Emma Zanetti al pianoforte. Due terzi premi sono stati assegnati anche ai gruppi di percussioni preparati dal professor Paolo Ius: il 2nd Class Balliana Percussion Ensemble e il 3rd Class Balliana Percussion Ensemble.



Grande risultato anche per l’orchestra di chitarre Balliana-Nievo, composta da 20 alunni delle professoresse Lucia Pizzutel e Anna Carlet, che ha ottenuto un primo premio con 98 punti.

Premiati anche gli ex allievi

Il concorso di Trento ha confermato anche la qualità del percorso musicale svolto negli anni dalla scuola sacilese. Tra gli ex allievi, nella chitarra, è arrivato un primo premio assoluto per Alberto Maset, con 100 punti. Hanno ottenuto il primo premio anche Alesia Rita Bejan, Alessandro Naibo, Enrico Scomparin e Davide Tornelli, mentre Zeno Dall’Agata ha conquistato un secondo premio.



Tra gli ex allievi è stata premiata anche la violoncellista Chiara Segabinazzi, allieva della professoressa Antonella Macchion, che ha ottenuto un secondo premio.

La consegna degli attestati

Venerdì 29 maggio si è svolta la consegna degli attestati di partecipazione e delle medaglie agli alunni premiati, alla presenza della dirigente scolastica Armida Muz e dell’assessore alla cultura Ruggero Spagnol.