A23 Udine-Tarvisio, chiude di notte il tratto tra Carnia e Gemona

Chiusure notturne sull’autostrada A23.

Nuove chiusure notturne lungo l’autostrada A23 Udine-Tarvisio per consentire l’esecuzione di lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza. Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra Carnia e Gemona Osoppo, in direzione Udine.



La chiusura sarà attiva nelle due notti di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio, con orario dalle 22 alle 6 del mattino successivo. Durante la fascia oraria dei lavori, i veicoli diretti verso Udine dovranno obbligatoriamente uscire alla stazione di Carnia.

Il percorso alternativo

Per chi viaggia in direzione Udine, il percorso consigliato prevede, dopo l’uscita obbligatoria a Carnia, di proseguire lungo la SS52 Carnica, quindi sulla SS13 Pontebbana verso Udine, per poi imboccare la SP49 Osovana e rientrare in A23 alla stazione di Gemona Osoppo.