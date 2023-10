Nata da un gruppo di amici, la Seiduesei festeggia i primi 25 anni.

Un quarto di secolo ricco di grandi sacrifici e di enormi soddisfazioni in crescendo quello che a settembre ha festeggiato la ditta Seiduesei di Bueriis, piccola comunità nel comune di Magnano in Riviera. Fiore all’occhiello già nota per le diverse aziende che si occupano della lavorazione del porfido, Bueriis, cinquecento anime appena, si concede l’ulteriore privilegio di dar lustro anche all’azienda leader ubicata al chilometro 146 della strada statale 13, per quanto concerne materiale antinfortunistico, abbigliamento da lavoro e prodotti specifici per la sicurezza, con tanto di serigrafia interna.

Una storia lunga 25 anni nata da un gruppo di amici.

Una realtà che ha avuto inizio da un gruppo di amici con diverse competenze specifiche nell’ambito della sicurezza sul lavoro, ad oggi la voglia di espandersi e la fierezza di un risultato apprezzato sia da privati, sia da parecchie aziende, si fa largo sempre di più, come spiega l’ingegnere Umberto Buziol, ai vertici dell’azienda da più di dieci anni. “La nostra azienda è nata venticinque anni fa, grazie ad un gruppo di persone che, oltre all’amicizia, ha voluto anche condividere l’aspetto professionale di interessi e competenze comuni” dice Buziol. “In questi ultimi anni stiamo notevolmente crescendo, ma soprattutto ci stiamo ringiovanendo, cercando sempre di più di abbracciare le esigenze dei nostri clienti – prosegue il titolare – la forza del nostro team inoltre è rappresentata dal fatto che la nostra squadra negli anni è rimasta compatta, se qualche figura non è più presente, è semplicemente perché ha terminato il suo percorso lavorativo”.

L’azienda oggi.

Un’azienda che ad oggi conta quattordici dipendenti, un contesto raccolto e familiare quello della Seiduesei, che permette di avere particolare precisione e grande attenzione ad ogni minimo dettaglio. “I nostri clienti hanno grande fiducia nel nostro operato, la serietà con la quale lavoriamo ha fatto si che negli anni potessimo acquisire stima e credibilità sia dai singoli clienti che si rivolgono a noi con particolari esigenze, sia per quanto riguarda l’ingrosso, che rappresenta il core business della nostra azienda” spiega Buziol.



Serietà, competenza, qualità del prodotto e , non in ultima battuta, anche uno spiccato aspetto consulenziale, hanno fatto si che la squadra si rivelasse vincente. “Il nostro obiettivo è di portare avanti la customizzazione delle nostre offerte, adeguando i nostri prodotti e personalizzandoli per cucire su misura la realtà che più si addice ad ogni cliente” confida l’ingegnere. Parecchi gli obiettivi raggiunti in questi anni e ancora molti sono i progetti pronti ad essere realizzati “La prospettiva futura è scandita da progetti in continua evoluzione, tra i quali indubbiamente mantenerci sempre al passo con i tempi, aumentare i servizi, sbarcare, perché no, anche nel mercato digitale tramite l’e- commerce, ed espanderci anche a livello territoriale”, conclude Buziol.