Bluenergy premia 5 associazioni con 3mila euro: le hanno scelte i clienti

Le 5 realtà benefiche sono state scelte dai clienti Bluenergy.

Sono stati i clienti a sceglierle: cinque associazioni che poi Bluenergy Group ha premiato con un “assegno” di 3mila euro l’uno per sostenere i loro progetti solidali. Si tratta del contest Love Factor, che l’azienda, riferimento nel Nord Italia per la fornitura di luce, gas e servizi, ha lanciato per sostenere le realtà benefiche del territorio.

Negli scorsi mesi i clienti Bluenergy hanno avuto l’opportunità di presentare e promuovere un’associazione di volontariato secondo loro meritevole di ricevere il contributo economico messo a disposizione dell’azienda. Sono state candidate 31 associazioni, tra cui sono state poi selezionate le cinque vincitrici, che hanno ricevuto la donazione.

Le associazioni vincitrici.

Le associazioni che si sono aggiudicate il contributo offerto da Bluenergy sono la Pro Loco Bressa (Campoformido, UD) e la Scuola Comunale di Musica “Guglielmo Tonelli” di Bagnaria Arsa e Accademia Musicale “Città di Palmanova” APS (Bagnaria Arsa e Palmanova, UD) nella categoria “Arte”: la prima utilizzerà i fondi a supporto della rassegna musicale “We will Rock & Blues”, che ha lo scopo di dare visibilità ai gruppi giovanili del territorio; la seconda promuoverà il progetto “Una musica per tutti”, che ha l’obiettivo di diffondere la cultura musicale e creare nuove opportunità di incontro e condivisione.

Nella categoria dedicata ai progetti di stampo sociale sono state premiate l’associazione di volontariato l’Arcobaleno onlus (Fiume Veneto, PN), per l’iniziativa “Un bambino, una famiglia” orientata verso progetti educativi personalizzati per proteggere e garantire il benessere educativo e relazionale dei minori che vivono in situazioni di disagio familiare; Unvs Sez Cervignano Del Friuli, per l’organizzazione di attività didattiche e ludiche dedicate agli ospiti del Centro Anziani di Cervignano del Friuli in collaborazione con i centri CAMPP locali; e Una Mano Per Vivere Ovd-Ets (Latisana, UD), che con il contributo supporterà la propria di attività di trasporto di malati oncologici e disabili.

“Il legame che Bluenergy ha mondo delle associazioni è forte e consolidato nel tempo. Come operatori territoriali sentiamo forte il valore della sostenibilità sociale e il supporto a realtà come quelle premiate oggi – ha commentato Gianfranco Curti, fondatore di Bluenergy Group – Siamo fermamente convinti che proseguire sulla strada di una politica di investimenti a sostegno delle associazioni locali e di iniziative che promuovano lo sviluppo culturale, ricreativo e assistenziale non solo favorisca la crescita rafforzando i legami con la comunità ma crea anche un ciclo virtuoso di fiducia e prosperità condivisa e reciproca”.

“È da diversi anni che premiamo iniziative sociali prima presentate dai nostri collaboratori ed oggi allargando la platea dei presentatori ai nostri clienti e siamo molto felici di vedere il loro grande interesse e impegno nel sostenere cause che hanno un impatto concreto sul territorio – ha commentato Alberta Gervasio, amministratore delegato di Bluenergy Group -. Oggi qui con noi abbiamo 5 associazioni che rappresentano diversi ambiti della nostra vita: la cultura, la salute e i servizi assistenziali, dimostrando quanto sia indispensabile il loro operato per integrare i servizi forniti delle istituzioni pubbliche. Sono una risorsa insostituibile per il territorio e contribuire alla riuscita della loro missione è un punto di grande orgoglio per Bluenergy”.

“Abbiamo trascorso un’ora di civiltà, celebrando diverse storie di impegno e dedizione. Le associazioni premiate in questa ricorrenza così come quelle candidate svolgono attività essenziali per la nostra comunità. Il Friuli Venezia Giulia è una terra fertile da questo punto di vista, infatti conta il più alto tasso di volontari rispetto alla popolazione” ha detto Riccardo Riccardi – Assessore Regionale alla salute, politiche sociali e disabilità.

“In un’epoca in cui le relazioni umane sono sempre più tese e in cui le relazioni sociali si stanno trasformando e in cui le decisioni sono rapide e i rapporti umani sempre più superficiali – ha continuato -, iniziative come quelle di oggi sono fondamentali e sempre più preziose. Le istituzioni possono aspirare a fare tutto, ma il principio di sussidiarietà che ha reso grande il nostro paese dimostra quanto importante sia il contributo del terzo settore che con energie e creatività riesce a dare vita a soluzioni flessibili e adeguate alle necessità del nostro tempo”.