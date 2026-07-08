La Brigata Alpina Julia cede la guida dell’Allied Reaction Force della Nato

La Brigata Alpina “Julia” ha concluso il proprio periodo di responsabilità alla guida della componente terrestre dell’Allied Reaction Force, la forza multinazionale ad alta prontezza della Nato. Dopo dodici mesi di intensa attività addestrativa e operativa, la Grande Unità ha ceduto il ruolo ricoperto nell’ambito del dispositivo alleato.

La cerimonia si è svolta alla caserma “Di Prampero” di Udine ed è stata presieduta dal comandante della Multinational Division South, il generale di divisione Giuseppe Scuderi. L’atto ha sancito la chiusura del periodo di responsabilità svolto dalla Brigata sotto il comando della Divisione multinazionale con sede a Firenze.

Dodici mesi alla guida della componente terrestre

L’Allied Reaction Force è una forza multinazionale della Nato, modulare e multidominio, pensata per essere impiegata con tempi di preavviso ridotti in operazioni di deterrenza, difesa collettiva e gestione delle crisi.



Nel corso dell’ultimo anno, la “Julia” ha preso parte a numerose attività finalizzate a rafforzare la capacità di risposta rapida e l’integrazione con le forze degli altri Paesi alleati. Un impegno che ha coinvolto reparti e strutture della Grande Unità in un percorso addestrativo complesso, orientato alla prontezza operativa e all’interoperabilità.

L’esercitazione Steadfast Dart 2026

Tra le attività più significative del periodo si inserisce l’esercitazione “Steadfast Dart 2026”, principale appuntamento di certificazione operativa della Nato per il 2026. In questo contesto la Brigata Alpina “Julia” ha operato insieme a unità provenienti da Turchia, Spagna, Repubblica Ceca, Grecia e Germania.



L’esercitazione ha permesso di verificare diversi aspetti centrali per l’impiego congiunto delle forze alleate: dall’interoperabilità tra i reparti all’integrazione dei sistemi di comando e controllo, fino alla capacità di schieramento rapido in scenari operativi complessi.

Maioriello: “Un’opportunità di crescita per tutti i reparti”

Nel suo intervento conclusivo, il comandante della Brigata Alpina “Julia”, generale di brigata Francesco Maioriello, ha sottolineato il valore dell’esperienza maturata nell’ambito dell’Allied Reaction Force.



L’impiego nella forza Nato, ha evidenziato il comandante, ha rappresentato “un’importante opportunità di crescita addestrativa, logistica e operativa” per tutti i reparti della Grande Unità. Un percorso che ha rafforzato il ruolo della Brigata Alpina “Julia” nel quadro degli impegni internazionali dell’Esercito Italiano e della Nato.