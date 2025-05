Bronse Cuerte, un viaggio tra braci, sapori e amicizie nel nuovo libro di Fabrizio Nonis

Ecco Bronse Cuerte: il nuovo libro di Fabrizio Nonis – El Bekér

Una vita passata accanto al fuoco, tra tagli di carne scelti con cura, braci che scaldano il cuore e amicizie nate attorno alla griglia. Da tutto questo nasce “Bronse Cuerte”, il nuovo libro di Fabrizio Nonis – El Bekér – disponibile dal 30 aprile 2025 nelle edicole del Nord-Est, in libreria e online.

Pubblicato da Editoriale Programma, “Bronse Cuerte” è molto più di una raccolta di ricette: è un viaggio appassionato nella cultura della griglia, un racconto di vita vissuta attraverso il cibo, l’amicizia e la passione autentica per il mondo della carne.

Il titolo stesso, “Bronse Cuerte” – che in dialetto Veneto e in lingua Friulana, le due Regioni del cuore di Fabrizio Nonis, significa “braci coperte ma ancora vive” – rappresenta perfettamente il filo conduttore del libro: un fuoco che non si spegne mai, che continua ad ardere sotto la cenere, come le passioni vere e i legami sinceri.

“La brace è una metafora della vita: serve tempo, attenzione, pazienza. Non puoi forzarla. Devi rispettarla e accompagnarla – racconta Fabrizio Nonis – .In questo libro ho messo tutto il mio percorso: le tecniche che ho imparato sul campo, i piatti che mi ricordano persone speciali, le emozioni che solo la griglia sa regalare.”

Il libro.

Nel corso delle sue pagine, Nonis intreccia sapientemente tecnica e sentimento. Ogni piatto – dalla costata cotta alla perfezione al Club Sandwich rivisitato in chiave grigliata – diventa occasione per evocare volti, momenti e sensazioni. La cucina si trasforma in linguaggio, la brace in strumento di dialogo, e il cibo in un ponte tra memoria e creatività. A questo si aggiungono preziosi spunti tecnici, spiegati con chiarezza, come la differenza tra cottura diretta e indiretta o il significato dei celebri “grill marks”. Tutto è raccontato con uno stile diretto, appassionato e accessibile, capace di coinvolgere tanto i neofiti quanto gli appassionati più esperti.

Ogni capitolo mescola sapientemente tecnica e sen4mento, mostrando come la griglia non sia solo uno

strumento di cottura, ma un vero e proprio linguaggio: un modo per comunicare, per creare legami, per

tramandare tradizioni. “Bronse Cuerte” non è un libro da esposizione, grazie anche alle sue dimensioni

compatte, ma è uno strumento, quasi tascabile, perfetto per accompagnare ogni appassionato accanto ai fornelli, alla griglia o al frytop. Un libro da “usare”, esattamente come una pinza, un termometro o un buon pezzo di carne.

Dove trovare “Bronse Cuerte”

A partire dal 30 aprile, il libro sarà disponibile nelle edicole del Nord-Est, sui principali store online – incluso Amazon e il sito della casa editrice Editoriale Programma – e naturalmente in libreria. E per chi desidera incontrare l’autore, giugno sarà il mese giusto: Fabrizio Nonis presenterà “Bronse Cuerte” in tre tappe speciali, l’8 giugno al Mestre Book Fest, il 13 giugno alla Libreria Moderna di Udine e il 15 giugno alla Libreria Lovat di Treviso. Occasioni perfette per ascoltare dal vivo i racconti di chi ha fatto della brace una filosofia di vita.

“Bronse Cuerte” è un libro che sa di carne vera, di legami sinceri e di un calore che non si spegne. Perché, come la brace, anche le passioni autentiche continuano a vivere sotto la cenere, pronte a riaccendersi ogni volta che qualcuno decide di credere ancora nel fuoco.