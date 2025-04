Bruno Malattia è il nuovo presidente di Fondazione Friuli

Rinnovato il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Friuli.

Come previsto dallo Statuto, l’Organo di Indirizzo della Fondazione Friuli il 30 aprile si è riunito nella sede di palazzo Antonini-Stringher a Udine per rinnovare la composizione del Consiglio di Amministrazione, per il quale è stata presentata un’unica lista a riprova, come nei precedenti rinnovi, della compattezza degli enti designanti.

Le nuove cariche: Bruno Malattia presidente.

Con voto unanime, sono così stati confermati Bruno Malattia, Guido Nassimbeni e Francesca Venuto e nominati nuovi consiglieri Giancarlo Basaglia, Mirko Clavora, Lorenza Driul e Paola Martini. Lo stesso Organo di Indirizzo ha quindi eletto il Collegio sindacale, composto dai sindaci effettivi Andrea Cainero, scelto quale presidente, Andrea Martini e Raffaella Rizza, e dai sindaci supplenti Stefano Biasutti e Barbara Sette.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente, ha provveduto a eleggere al proprio interno il nuovo presidente nella persona di Bruno Malattia, già vicepresidente vicario. Al suo fianco i due vicepresidenti Guido Nassimbeni, confermato assumendo ora il ruolo di vicario ed espressione del territorio provinciale di Udine, e Giancarlo Basaglia, espressione di quello di Pordenone.

Bruno Malattia, avvocato con lunga esperienza professionale, ha presieduto la Camera penale regionale e per molti anni la Camera penale di Pordenone. È stato vicepresidente della Crup dal 1981 al 2003 e ha arricchito la sua esperienza nel settore bancario come membro del Cda della Société Bancaire de Paris.

Il bilancio del presidente uscente Giuseppe Morandini.

Al momento del passaggio di testimone, il presidente uscente Giuseppe Morandini, che ha guidato l’ente per due mandati, ha sottolineato la solidità patrimoniale raggiunta, pari a oltre 500 milioni di euro, senza far mai venire meno nel corso degli otto anni l’erogazione di contributi a sostegno del territorio delle due province friulane di Pordenone e di Udine. Basti pensare che nel solo 2024 sono stati finanziati 594 interventi. Questo nonostante siano state affrontate sfide eccezionali, come il periodo pandemico e le difficoltà dei mercati finanziari da cui la Fondazione di origine bancaria rinnova le proprie risorse. Morandini, ringraziando l’Organo di Indirizzo e i due Consigli di Amministrazione che si sono succeduti, ha voluto poi citare due tappe fondamentali.



La realizzazione della nuova sede a Udine con la rinascita dello storico edificio già della Banca d’Italia, oggi palazzo Antonini-Stringher, che è diventato da subito un motore culturale all’interno del centro storico della città. E la trasformazione della vecchia sede in via Manin in uno studentato di ultima generazione al servizio degli iscritti fuori sede all’Università di Udine. Tutti risultati che sono stati riconosciuti anche a livello nazionale, portando Morandini a essere chiamato a ricoprire il ruolo di vicepresidente vicario dell’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio (Acri) con deleghe importanti, tra cui quella per i rapporti istituzionali.