Vittoria per Guido Cerullo nel prestigioso toneo internazionale di Calcio Tavolo.

Il friulano Guido Cerullo del Dlf Gorizia CT trionfa ancora nel Calcio Tavolo in Irlanda, al Nerve Center di Londonderry. Per Cerullo è la seconda vittoria in Irlanda. La prima vittoria risale all’immediato post pandemia nel giugno 2022, nel primo International Open Fistf disputato in Irlanda; quest’oggi invece si è trattato di un ben più prestigioso Gran Prix Internazionale Fistf.

La vittoria di questi due tornei gli è valso il soprannome di “King of Derry”. Il tesserato friulano ha dichiarato: “vincere all’estero non è mai facile ma farlo in un contesto così competitivo e al tempo stesso amichevole lo ha reso ancora più bello“.

Per la cronaca la vittoria è arrivata nei tempi supplementari grazie ad un Golden Goal, vincendo di misura (2-1) contro l’inglese Mick Hammonds. Guido Cerullo, medico-chirurgo nella vita di tutti i giorni, dedica il proprio tempo libero all’Associazione Dlf Gorizia Calcio Tavolo e pratica a livello agonistico lo sport del Calcio da Tavolo. I risultati degli ultimi anni hanno dimostrato la bontà del progetto goriziano. “Siamo fieri di portare in Europa il nome della nostra Regione FVG, speriamo che le realtà locali private e le amministrazioni pubbliche possano supportarci in futuro per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi” ha dichiarato il tesserato goriziano”.