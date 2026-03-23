La Camera di Commercio cerca nuovo personale: al via il concorso

La Camera di Commercio di Pordenone-Udine punta sul rafforzamento del proprio organico e annuncia nuove opportunità occupazionali. È stato infatti indetto un concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 3 persone, da inquadrare nell’area “Funzionari e dell’Elevata Qualificazione”.

Questi nuovi inserimenti vanno ad aggiungersi alla procedura già in corso dedicata ai giovani under 30 con contratto di apprendistato, i cui termini di presentazione delle domande scadranno il prossimo 4 aprile. Con questa doppia iniziativa, l’Ente camerale conferma la volontà di investire in nuove professionalità per potenziare i servizi alle imprese e al territorio.

I profili ricercati e il webinar di presentazione.

Nello specifico, il nuovo bando per funzionari prevede la selezione di due profili per i “servizi anagrafici e di regolazione del mercato” e un profilo per i “processi organizzativi di supporto”. I primi si occuperanno della tenuta del Registro delle Imprese e delle procedure sanzionatorie, mentre il terzo profilo sarà destinato all’ufficio provveditorato per la gestione di gare d’appalto e del patrimonio immobiliare dell’Ente. Per partecipare è richiesto il possesso di una laurea in materie giuridico-economiche tra quelle indicate nel bando.

La vera novità di questa selezione è l’organizzazione di un webinar di introduzione rivolto a tutti gli interessati, che si terrà martedì 31 marzo alle 15 al seguente link: https://meet.google.com/stc-yzyb-egd. Durante l’incontro virtuale sarà illustrato il ruolo dell’Ente camerale e saranno approfondite le mansioni previste per i nuovi assunti, nonché fornite indicazioni concrete sulle attività quotidiane e sulle opportunità di carriera.

Modalità di partecipazione.

Tutte le informazioni di dettaglio, il bando integrale e le istruzioni per la candidatura sono disponibili sul sito ufficiale dell’Ente: www.pnud.camcom.it, nelle sezioni “News”, “Albo camerale” o “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso”.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale governativo InPa (previa autenticazione con SPID, CIE o TS-CNS) entro e non oltre le ore 23:59 del 17 aprile prossimo.