Il Carnevale sbarca al Città Fiera: tra spettacoli, giochi e animazione

Gli eventi di Carnevale al Città Fiera.

Sarà un Carnevale assolutamente imperdibile quello in programma nelle gallerie di Città Fiera da giovedì 12 a mercoledì 18 febbraio: una settimana di eventi gratuiti pensati per tutta la famiglia, tra spettacoli, animazione e tanto divertimento.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 12 febbraio, in Piazza Show Rondò, dalle 17.00 alle 18.30, con MIKY – Ritratti Manga: un laboratorio creativo di disegno durante il quale i bambini potranno realizzare la propria mascherina di Carnevale.



Per tutta la durata dell’evento, la galleria ospiterà cinque postazioni di giochi gonfiabili a tema: il cagnolino, il dinosauro, il bruco, l’ape e il clown (12 e 13 febbraio dalle 16.30 alle 19.30 e dal 14 al 18 febbraio dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30).

Gli appuntamenti.

Sabato 14 febbraio il Carnevale entra nel vivo con un ricco programma di animazione. Nel Salone Eventi, a partire dalle 15.30, Anà-Thema Teatro porterà in scena lo spettacolo coinvolgente “Le avventure del Paese di Carnevale”, pensato per trasportare i più piccoli in un mondo di storie, personaggi e magia carnevalesca. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria (info@anathemateatro.com – 0432 1740499 – +39 345 3146797). Sempre sabato, dalle 16.00, in Piazza Show Rondò, spazio all’animazione dedicata a tutti i bambini.

Sabato 14, domenica 15 e martedì 17 febbraio, dalle 16.00 alle 19.00, la galleria sarà animata da uno show itinerante con giocolieri e maghi pronti a stupire grandi e piccoli. Nelle stesse giornate saranno presenti anche due postazioni truccabimbi e, per i più golosi, zucchero filato e popcorn in omaggio.

Novità 2026 è la Gara delle Mascherine, dedicata ai bambini. Domenica 15 febbraio, nel Salone Eventi, a partire dalle 14.30, si terrà uno spettacolo di animazione seguito, alle 16.00, dalla gara: le maschere più belle saranno premiate con Gift Card Città Fiera. Le iscrizioni saranno aperte il giorno dell’evento a partire dalle 14.45.

A chiudere il calendario degli appuntamenti sarà il Carnevale di Nimis, in programma martedì 17 febbraio in Piazza Show Rondò, dalle 16.00 alle 19.00: un pomeriggio super colorato tra animazione, truccabimbi e tanto divertimento per vivere insieme l’atmosfera più autentica del Carnevale.