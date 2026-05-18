Rugby Udine celebra Tina Modotti con il torneo tutto al femminile

Udine torna a rendere omaggio a una delle sue figure femminili più celebri e coraggiose. Sabato 23 maggio il Rugby Udine ospita la seconda edizione del Torneo Tina Modotti, dedicato alla grande fotografa e attivista udinese, icona mondiale di indipendenza, creatività e determinazione. Appuntamento dalle 15 al Rugby Stadium Otello Gerli di via del Maglio con il torneo femminile under 14.

Tina Modotti è nata a Udine nel 1896. Vive in Italia, negli Stati Uniti, in Messico, dove intreccia la sua vita con Diego Rivera e Frida Kahlo, attraversando il Novecento con uno sguardo che trasforma la fotografia in atto politico e in poesia visiva. Libera, indipendente, moderna: nelle sue fotografie vive ancora oggi una forza capace di attraversare il tempo.

Nell’aprile del 1928 – lo stesso anno in cui Tina Modotti viveva il suo massimo momento creativo – veniva disputata a Udine la prima partita di rugby della storia friulana. Due forme di coraggio che si incrociano quasi un secolo dopo: nelle ragazze che scelgono questo sport il Rugby Udine riconosce gli stessi tratti che hanno contraddistinto Tina Modotti: determinazione, forza, libertà, passione.

“Il messaggio che questo torneo vuole trasmettere – sottolinea il presidente Andrea Cainero – è un invito alle nostre giovani ragazze ad esprimere tutte sé stesse, e a non temere di avvicinarsi ad uno sport che può sembrare a prima vista poco femminile ma, che nel suo svolgersi (e soprattutto nei suoi momenti agonisticamente difficili), esalta invece la determinazione e il coraggio che in particolare le donne sono capaci di avere e dimostrare. Antesignana delle donne forti e autonome del nostro tempo, Tina avrebbe sicuramente giocato a rugby”.