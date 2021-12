I cenoni di Capodanno in Friuli.

Arriva il momento di salutare il 2021 e dare il benvenuto all’anno nuovo. Tra brindisi e buona compagnia, nella notte di Capodanno ci sono sempre speranza e voglia di iniziare qualcosa di nuovo. Il modo per celebrare questa particolare occasione è da sempre stato il tradizionale cenone di Capodanno. Nel menù è quasi un classico trovare lenticchie e cotechino, specialmente quando si tratta di cene in casa. Se però qualcuno, almeno per l’ultimo dell’anno, non avesse voglia di mettersi ai fornelli, può sempre scegliere di andare al ristornate. Ecco di seguito una lista di quanto si spenderebbe in media in alcuni dei locali di lusso del Friuli.

I ristoranti di lusso.

Uno dei ristoranti migliori del Friuli è “La Primula“, in via S. Rocco a San Quirino. Qui chef Andrea Canton ha realizzato un menù creativo e ricercato da 140 euro, compresi i vini in abbinamento. Chef Canton ha pensato a: canapè caldo con germano reale e tartufo nero, astice con cavolo nero e pepe verde come antipasto; risotto con canocchie dell’Adriatico, ricci di mare e olio al prezzemolo e cappelletti di stravecchio di montagna con infuso di topinambur, come primi; a seguire i secondi seppioline con lenticchie, cardi e caviale e aletta di vitello con yogurt al rafano e mirtillo rosso e, come dolci, agrumi, ricotta e cioccolato e il classico panettone artigianale al cioccolato fondente.

Si potranno invece degustare prodotti locali e di stagione al ristorante “L’Argine a Vencò“, in località Vencò a Dolegna del Collio. Dal menù alla carta di chef Antonia Klugmann si hanno tre scelte: il “Piccolo menù”, di cinque portate, a 70 euro, e il “Nostro menù”, di sei portate, a 80 euro, e il terzo “Territorio – vita in movimento”, con 10 portate, a 110 euro.

Alla “Trattoria Al Cacciatore – La Subida“, in via Subida a Cormons, invece, i prezzi variano dai 120 euro ai 150 euro a coppia. Il locale è rinomato per l’offerta di piatti tipici della cucina friulana influenzati dalla tradizione della vicina Slovenia. Va dagli 80 euro in sù, per arrivare a sfiorare anche i 300 euro, invece il menù proposto all’ “Osteria Altran”, in via Cortona a Ruda. In questo locale l’offerta ricade sulla cucina tradizionale di ispirazione italiana, mediterranea ed europea.

