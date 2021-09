Il rimborso per code e rallentamenti sulla A23.

Per chi deve passare tra Gemona e l’uscita di Carnia-Tolmezzo la rete Autostrade per l’Italia ha avviato i rimborsi dei pedaggi. Da maggio infatti gli automobilisti sono costretti al traffico molto intenso a causa dei lavori del tunnel “Lago” Nord. Il piano di lavoro rientra nel programma di potenziamento e ammodernamento della società che gestisce le autostrade. Per venire incontro ai vari disagi, anche economici, di chi è costretto a uscire a Gemona per proseguire lungo la Pontebbana o lungo la Strada regionale 512, Autostrade per l’Italia ha comunicato che si potrà richiedere il rimborso del pedaggio, in caso di ritardi per transiti.

Come fare.

Per richiedere il rimborso basta scaricare l’applicazione gratuita Free to X, disponibile sia per Andoird e sia per IOS. Il servizio di cashback ad ora è in fase sperimentale fino al 31 dicembre. L’applicazione permette quindi di avere il rimborso pedaggio a partire da 15 minuti di ritardo a causa di lavori in autostrada. Tramite l’app, inoltre, sarà possibile avere informazioni sulla viabilità e sul traffico, oltre ai prezzi carburanti più convenienti lungo il proprio viaggio.

La situazione dei lavori in galleria.

L’obiettivo è la conclusione delle opere entro ottobre, in modo da garantire il passaggio in vista della stagione sciistica. Per questo motivo, il cantiere tra Gemona e Carnia continuerà ad essere operativo anche nei weekend, cercando di garantire sempre la viabilità su una corsia per senso di marcia. A differenza del periodo estivo, per la tipologia di lavori in programma non sarà possibile la parziale riapertura al traffico durante il fine settimana.

