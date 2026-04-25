Chiusura notturna sulla A23: lavori tra Pontebba e Carnia

Chiusa una notte il tratto dell’autostrada A23.

Chiusura notturna nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile lungo l’autostrada A23 Udine-Tarvisio, per consentire interventi di manutenzione su gallerie e viadotti. Il provvedimento interesserà il tratto tra Pontebba-Carnia in direzione Udine.



Dalle ore 21:00 di martedì 28 aprile alle 6:00 di mercoledì 29 aprile sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba-Carnia verso Udine. La misura è necessaria per permettere lavori di manutenzione all’interno delle gallerie presenti lungo il percorso. Durante la chiusura non saranno accessibili alcune aree lungo il tratto interessato, tra cui l’area di servizio “Campiolo ovest” e le aree di parcheggio “Stavoli Sachs ovest” e “Carnia ovest”.

Le deviazioni al traffico.

Per chi viaggia in direzione Udine, sarà obbligatoria l’uscita alla stazione di Pontebba. Da qui, il traffico verrà deviato lungo la SS13 Pontebbana e la SS52 Carnica, con rientro in autostrada alla stazione di Carnia. Altre limitazioni riguarderanno la stazione di Pontebba. Dalle 21:00 di martedì 28 aprile fino alle 2:00 di mercoledì 29 aprile, sarà infatti chiusa l’uscita per chi proviene da Udine.

Le chiusure rientrano in un piano di manutenzione programmata della rete autostradale, con l’obiettivo di migliorare gli standard di sicurezza per gli utenti.