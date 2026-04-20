In Rinaldi.

È mancata all’affetto dei suoi cari

CARLA DEL BIANCO in RINALDI

Lo annunciano tristemente il marito Antonio e i figli Grazia, Luca e Nico con le rispettive famiglie e gli adorati nipoti. Si unisce al lutto la famiglia della sorella Claudia.

Le esequie si terranno martedì 21 aprile alle 15:30 nella Chiesa di S.Marco in Chiavris, partendo dall’Ospedale Civile di Udine. Il Santo Rosario verrà recitato oggi alle 18:00 nella medesima Chiesa.

Un ringraziamento al personale medico e paramedico del reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale Civile di Udine.

Udine, 20 aprile 2026

O.F. ARDENS Via Colugna 109, Udine

0432-471227

Messaggi di cordoglio: www.onoranzefunebriardens.com