Bloccati nella caditoia: i pompieri salvano 7 pulcini e li restituiscono a mamma papera

Un piccolo momento di tenerezza ha segnato il tardo pomeriggio di ieri, 24 aprile, al Parco Viatori di Gorizia: grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del Comando isontino, sette piccoli anatroccoli sono stati messi in salvo dopo essersi accidentalmente cacciati nei guai.

L’episodio è avvenuto intorno alle 18:45, quando un passante che si godeva una passeggiata nel parco ha sentito dei deboli pigolii provenire da una caditoia interrata. Intuendo che dei pulcini potevano essere rimasti intrappolati, ha subito allertato la sala operativa.

Il salvataggio e la restituzione a mamma papera

Una squadra operativa è giunta sul posto in pochi minuti e ha individuato i piccoli all’interno della condotta di scolo. Sotto lo sguardo attento e premuroso di mamma papera, che attendeva poco distante, i Vigili del Fuoco hanno aperto un tombino vicino e, uno alla volta, hanno recuperato i sette pulcini con grande delicatezza. Una volta riunitisi alla madre, gli anatroccoli si sono allontanati sereni nei prati del parco, tra la tenerezza dei presenti.